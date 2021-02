Os testes rápidos de rastreio vão ser adotados nas escolas e os alunos testados mais vezes. Para tentar diminuir os contágios e os estabelecimentos poderem continuar abertos.

Escolas. Máscaras obrigatórias nas aulas a partir dos seis anos

Paula SANTOS FERREIRA Os testes rápidos de rastreio vão ser adotados nas escolas e os alunos testados mais vezes. Para tentar diminuir os contágios e os estabelecimentos poderem continuar abertos.

As escolas vão reabrir mas com regras mais apertadas para contrariar os contágios que estão a aumentar, sobretudo pela variante britânica, diz o ministro da Educação, Claude Meisch, na conferência de imprensa desta manhã, em que anunciou a reabertura dos estabelecimentos escolares.

Há que combater a propagação do vírus nas escolas que está a circular mais e já origina fontes de contágios nos estabelecimentos escolares, alerta o ministro Claude Meisch. "As cadeias de transmissão estão mais rápidas por causa da variante britânica, por isso, as medidas serão reforçadas".

Uma das medidas novas é a obrigação do uso da máscara desde os seis anos de idade, no fundamental, e nas maisons relais. Todos os alunos têm agora de usar máscara mesmo durante as aulas, anunciou o governante.

Outra das medidas é "testar, testar, testar", diz o ministro, declarando que a realização dos testes de rastreio nas escolas será reforçada. Mais equipas de testagem irão percorrer as escolas e, a partir de março, serão realizados nas escolas mais testes rápidos de despistagem do vírus da covid-19.

"Os alunos têm de ser testados mais frequentemente". Deste modo, "podemos reagir mais rapidamente nos casos em que os resultados são positivos”, frisou o ministro. No secundário, para o 7º e o 1º, as aulas serão presenciais em permanência para estes alunos estarem bem preparados para os exames - os mais pequenos para entrar no secundários e os mais velhos para seguir para a universidade.

Por outro lado, os 6º e os 5º anos continuarão em sistema alternado de aulas presenciais e aulas em casa com ensino à distância. Claude Meisch está consciente de que as infeções vão continuar a aumentar nos próximos tempos.

"Será uma questão de tempo até a variante britânica passar a dominar as infeções", perspetiva o ministro recordando que esta variante é muito mais contagiosa. Mas que "as escolas irão estar abertas o máximo que for possível".

Já as cantinas e as maisons relais poderão voltar a fechar se assim se justificar. No entanto, Claude Meisch reconhece que apesar de reabrir de novo as escolas "não se pode excluir que possam voltar a fechar mais tarde". Tudo depende da situação pandémica no país.

