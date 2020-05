"Em caso de uma infeção, a Direção da Saúde irá investigar as pessoas com quem o aluno esteve em contacto", afirmou o ministro da Educação, Claude Meisch.

Escolas luxemburguesas não fecham se houver casos positivos de covid-19

Susy MARTINS "Em caso de uma infeção, a Direção da Saúde irá investigar as pessoas com quem o aluno esteve em contacto", afirmou o ministro da Educação, Claude Meisch.

“Se houver um caso positivo numa turma, a escola não vai fechar”. A garantia foi dada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em conferência de imprensa sobre a estratégia nacional de testes à covid-19.

Claude Meisch esclarece que “em caso de uma infeção, a Direção da Saúde irá investigar as pessoas com quem o aluno esteve em contacto. A partir daí, vai ser avaliado se há a possibilidade de ter infetado outras pessoas e se o resto da turma deve, ou não, fazer um teste de despistagem”.

O ministro da Educação acrescenta que “as medidas de segurança que foram tomadas e implementadas em todas as escolas do país, quer nos liceus ou nas escolas do ensino fundamental, têm como objetivo limitar a propagação do novo coronavírus”. Meisch salienta que “se todos respeitarem as medidas de segurança, não é preciso fechar nenhuma escola”. Note-se que o distanciamento social, o uso da máscara fora da sala de aula, e a divisão das turmas em dois grupos, são algumas das medidas tomadas pelo Governo para o regresso às aulas presenciais, e servem de argumento para justamente não fechar uma escola se houver um caso positivo.

Ministro da Educação diz que máscaras são desaconselhadas para crianças com menos de 6 anos As crianças com menos de seis anos, não devem usar máscara.

Os alunos do ensino fundamental regressam às aulas presenciais na próxima segunda-feira (25).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.