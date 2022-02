Apesar da situação, o ministro da Educação, Claude Meisch, disse numa recente entrevista que a prioridade é "manter as escolas abertas" até às férias de Carnaval.

Covid-19

Escolas luxemburguesas continuam com números elevados de novos casos

A covid-19 continua impactar fortemente a situação pandémica nas escolas do Luxemburgo. Segundo o boletima relativo à semana passada, 51 turmas de 31 escolas do fundamental e de 9 liceus foram fortemente afetadas, cada uma destas com mais de cinco casos positivos por classe.

Este cenário obrigou à adoção das medidas previstas no cenário 4, o mais grave. Desta forma todos os alunos que não estavam vacinados ou recuperados tiveram de ficar em quarentena.

Entre alunos, docentes e pessoal das escolas, na semana entre 24 e 30 de janeiro, foram testadas positivas 6.590 pessoas no setor do ensino, das quais 4.141 no ensino fundamental, 2.443 no ensino secundário e mais seis casos nos centros de formação.

Na análise do mapa do país, a incidência elevada espalha-se um pouco por todo o país, com mais de 50 novas infeções por 1.000 alunos.

Com a propagação da variante Omicron no Luxemburgo, a vida escolar tem sido bastante impactada sobretudo depois das férias do Natal. Apesar da situação, o ministro da Educação, Claude Meisch, disse numa recente entrevista que a prioridade é "manter as escolas abertas" até às férias de Carnaval.

Meisch afirmou recentemente que todas as partes envolvidas na vida escolar concordam que os estabelecimentos devem permanecer abertos e que esta é também uma prioridade do Governo desde o início da pandemia.



