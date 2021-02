O Governo tenciona também aumentar o número de testes de diagnóstico feitos nas escolas, sendo que alunos, professores e outros funcionários que tenham estado em quarentena precisam de um exame negativo antes de regressar à escola.

Escolas deverão reabrir após as férias de Carnaval

Susy MARTINS

Após uma semana de ensino à distância e outra de férias, as escolas deverão reabrir a 22 de fevereiro, sendo que a partir do ciclo 2 os alunos (a partir dos 6 anos) serão obrigados a usar máscara durante as aulas. Até agora, as crianças do ensino fundamental podiam tirar a máscara a partir do momento em que estivessem sentadas no seu lugar. Estas são informações avançadas pela RTL, que diz ter tido acesso a um documento do Ministério da Educação.

De acordo com a mesma fonte, o Governo tenciona também aumentar o número de testes de diagnóstico feitos nas escolas, sendo que alunos, professores e outros funcionários que tenham estado em quarentena precisam de um exame negativo antes de regressar à escola.

Relativamente aos ateliers de tempos livres (chamadas maisons relais), estes poderão vir a encerrar novamente, caso surjam muitas infeções no seio dessas estruturas. Nesse caso, os pais terão novamente direito à ‘licença por razões familiares especial covid’ para poderem ficar com os filhos em casa.

Segundo o documento citado pela RTL, todos os programas de exame nas turmas de último ano do ensino secundário deverão ser reduzidos em 15%, o que significa que alguma matéria será deixada de lado. No caso das disciplinas em que isso não é possível, os exames incluirão questões alternativas. Note-se que o Ministério da Educação quer manter o ensino presencial nas turmas do último ano dos liceus.

Estas informações carecem de confirmação oficial, já que surgem à margem da conferência de imprensa que o ministro da Educação dará esta manhã, a partir das 11:00. Caberá a Claude Meisch confirmar, ou não, estas medidas sanitárias para as próximas semanas nas escolas do país.



