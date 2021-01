As turmas superiores do ensino secundário vão continuar a ter aulas à distância e as máscaras de proteção individual continuam a ser obrigatórias sempre que os alunos não estejam sentados.

Escolas devem seguir as mesmas regras sanitárias que vigoravam antes das férias de Natal

Susy MARTINS

Os alunos das escolas fundamentais e dos liceus regressam às aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira. As escolas vão funcionar da mesma forma que antes das férias de Natal no que diz respeito às normas sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Foi o que revelou o ministro da Educação, Claude Meisch, aos deputados da comissão parlamentar da Educação.

Na prática, isto significa que as turmas superiores do ensino secundário vão continuar a ter aulas à distância e que as máscaras de proteção individual continuam a ser obrigatórias sempre que os alunos não estejam sentados.

O ministro Meisch frisou ainda que a maioria dos medidores de dióxido de carbono (CO2) vão ser instalados nas salas de aulas até ao final do mês de janeiro. A prioridade será dada às turmas que têm um número elevado de alunos. A instalação destes aparelhos deverá ocorrer a partir da próxima semana.

Estes dispositivos vão ajudar a medir a qualidade do ar e avaliar a necessidade de ventilação, como a de abrir, ou não, as janelas nas salas de aula, tema que tem gerado alguma polémica.

Ao todo, o Luxemburgo vai ter cerca de 12 mil medidores de CO2 espalhados pelas escolas, creches e outras estruturas de acolhimento extracurricular.

Claude Meisch esclarece, no entanto, que não está previsto instalar purificadores de ar. Arejar as turmas de aula regularmente continua a ser a principal recomendação do Ministério da Educação.

Relativamente à prática de desporto nas escolas, o responsável pela pasta da Educação explicou que os professores irão receber nos próximos dias uma lista de recomendações que terão de seguir.



