Escolas de Differdange são testadas esta semana à covid-19

As escolas de Differdange começaram na segunda-feira a ser testadas em larga escala à covid-19. Segundo os ministérios da Saúde e da Educação, todas as crianças entre 4 e 12 anos, e os professores são abrangidos por esta ação de testes que termina esta sexta-feira. No total, deverão ser testadas 3.931 crianças e 1.086 adultos.

Segundo as autoridades, o facto de haver uma incidência mais alta naquela região, do que no resto do país, levou à decisão de avaliar a situação em cinco escolas fundamentais e sete estruturas de acolhimento (maisons relais, em francês), como também na Escola Internacional de Differdange.Os testes são realizados pelas equipas móveis nos estabelecimentos escolares daquela região.



