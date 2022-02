O ministro da Educação quer combater o abandono escolar no Grão-Ducado. Mais de um terço dos estudantes que deixam a escola tem entre 16 e 18 anos.

Escolaridade obrigatória até aos 18 anos entra em vigor daqui a três anos

Ana Patrícia CARDOSO O ministro da Educação quer combater o abandono escolar no Grão-Ducado. Mais de um terço dos estudantes que deixam a escola tem entre 16 e 18 anos.

O ministro da Educação, Claude Meisch, apresentou esta terça-feira o plano para a extensão da escolaridade obrigatória dos 16 aos 18 anos.



Em conferência de imprensa, o ministro anunciou que esta obrigatoriedade entrará em vigor três anos após a publicação da lei no Jornal Oficial. Até lá, o ministério "continuará os seus esforços para manter os jovens na escola e criar ofertas formativas alternativas, como os centros de inserção socioprofissional".

Meisch reforçou que o grande objetivo do Governo é combater o abandono escolar nestas faixas etárias. Mais de um terço dos estudantes que desistem da escola no Grão-Ducado têm entre 16 e 18 anos, uma taxa considerada "muito elevada para o Governo".

Este alargamento de dois anos, "em linha com as tendências dos países vizinhos", vai permitir a cada aluno beneficiar "de uma escolaridade mais longa e eficiente, aumentando assim as suas hipóteses de sucesso no futuro", reforça o governante.

Estes anos servirão também para "reforçar o apoio individual, promovendo uma boa relação aluno-professor, apoiando o jovem face a eventuais dificuldades sociofamiliares, ajudando-o a ganhar autoconfiança e a melhorar suas habilidades sociais", refere o ministério em comunicado.

"Muitos jovens que abandonam a escola não rejeitam a escola, mas sentem que a escola os está a rejeitar. É preciso criar percursos alternativos para capacitar os jovens e permitir-lhes completar a sua educação", reiterou o ministro.

A medida foi anunciada pelo governante em setembro de 2021 para combater o abandono escolar, mas foi aprovada pelo Conselho de Ministros apenas no passado dia 11 de fevereiro.



