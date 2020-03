O Serviço Nacional da Juventude propõe uma série de atividades lúdicas que podem ser realizadas em família.

Escola virtual agora com atividades recreativas

Não há aulas no Luxemburgo há dez dias para tentar travar a propagação da Covid-19. Desde então as aulas são dadas à distância com ajuda dos pais, também confinados em casa, e dos professores. Isto através do site www.schouldoheem.lu (escola em casa, em português) do Ministério da Educação. Esta escola virtual tem desde hoje um novo espaço dedicado a atividades recreativas, chamado “kannerdoheem” (crianças em casa, em português)



Para ocupar os tempos livres dos mais pequenos, o Serviço Nacional da Juventude (SNJ) propõe naquele espaço [kannerdoheem] uma série de atividades lúdicas que podem ser realizadas em família.

Quatro novas atividades recreativas vão ser propostas diariamente para as crianças até aos 12 anos de idade. Haverá também tutorial com diferentes ideias de bricolage, entre outras propostas.

O Ministério da Educação tem ainda à disposição a linha telefónica 8002 90 90 para esclarecer qualquer dúvida que os encarregados de educação possam ter.

