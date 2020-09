A escola terá um jardim de infância, uma escola primária, uma secundária e ainda um internato.

Escola Europeia de Mersch terá capacidade para 1.050 alunos

Diana ALVES

A futura Escola Europeia de Mersch vai ter capacidade para 1.050 alunos. Os primeiros a poderem frequentar o estabelecimento de ensino público serão os do ensino secundário, já a partir de setembro de 2021.

Na resposta a uma questão parlamentar dos deputados Martine Hansen e Paul Galles (CSV), o ministro da Educação escusou-se a divulgar todos os detalhes sobre o projeto, mas adiantou por exemplo que a escola terá um jardim de infância, uma escola primária, uma secundária e ainda um internato.

A Escola Europeia de Mesrch vai funcionar nos moldes de uma escola europeia, propondo três secções linguísticas: alemão, francês ou inglês. Já o luxemburguês é obrigatório.

Segundo Claude Meisch, os alunos do secundário poderão frequentar o estabelecimento de ensino já a partir de setembro de 2021, em Beringen, até o edifício da praça Marie-Astrid ficar concluído.

"Escola europeia pública na cidade do Luxemburgo pode avançar" em 2021 Num sistema educativo em que quase metade dos alunos são estrangeiros, a criação desta escola tem como objetivo é combater o elevado insucesso escolar dos estrangeiros, nomeadamente os alunos portugueses, afirma o ministro da Educação, Claude Meisch.

Em setembro de 2022 passam para o novo edifício e Beringen acolhe a escola primária.

Entre as 1.050 vagas, 240 serão reservadas aos alunos da primária, 110 aos do ciclo preparatório e 700 aos do secundário. Claude Mesich sublinha que o projeto da Escola Europeia de Mersch surge para dar resposta à elevada procura por este tipo de ensino, que permite aos encarregados de educação terem alguma liberdade no que toca à língua de alfabetização das crianças. Note-se que nas escolas públicas “normais” as crianças são alfabetizadas em alemão.



