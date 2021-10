Os alunos das turmas afetadas serão ensinados nas instalações da Maison relais na segunda-feira.

Vandalismo

Escola estatal em Koerich é alvo de vandalismo

Os alunos das turmas afetadas serão ensinados nas instalações da Maison relais na segunda-feira.

A escola estatal em Koerich foi alvo de vandalismo no sábado à noite. O quadro final foi de "enorme devastação" e algumas salas de aula já não podem ser utilizadas até novo aviso.

Todas as quatro salas de aula do jardim-de-infância e primeiro ciclo, ficaram muito afetadas. As aulas escolares normais já não são aí possíveis até nova ordem, como anunciou o comité escolar numa carta aos pais dos alunos este sábado.



O município, entretanto, publicou imagens na sua página do Facebook mostrando a extensão da devastação e que não foram apenas algumas salas de aula que foram afetadas.

Leila Lakel, a estudante francesa que vandalizou o Padrão dos Descobrimentos A jovem terá saído do país após deixar nas redes socias a mensagem: "Está feito. Adeus lisboa".

Segundo o município, um relatório de vandalismo e fogo posto foi apresentado à polícia. Os autores dos actos de vandalismo são ainda desconhecidos.

O município pede às testemunhas que contactem a polícia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.