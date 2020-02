Na passada sexta-feira, dia 21 de fevereiro, mais de mil crianças desfilaram pelas ruas de Tavira para celebrar o carnaval e assinalar o arranque das comemorações dos 500 Anos da elevação de Tavira a cidade.

Escola em Tavira desfilou com alunos mascarados de escravos

Ana B. Carvalho

Amarrados por cordas, caras pintadas de preto: Assim desfilaram na passada sexta-feira, dia 21 de fevereiro, um grupo de alunos do Jardim-Escola João de Deus, em Tavira.



Segundo a Câmara Municipal de Tavira, cerca de mil crianças dos estabelecimentos do pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino público e privado de Tavira desfilaram pelas ruas da cidade para celebrar o carnaval e assinalar o arranque das comemorações dos 500 Anos da elevação de Tavira a cidade.

"Este ano Tavira faz 500 anos da ativação da carta de cidade e foi lançado pela Câmara a temática dos 500 anos para o Carnaval Infantil. Cada escola tratou o tema da forma que achou mais conveniente", esclarece ao Contacto a responsável do gabinete de comunicação do município. A direção do Jardim-Escola João de Deus, que optou por representar "várias personagens da época", não quis comentar a sua participação no desfile.



"Todos os Carnavais, o Racismo expressa-se das formas mais perversas. A encenação de um ato de escravatura, ainda que caricatural, é a imagem de um privilégio branco que, usando-o, explora a História mas sempre na visão do vencedor e não do vencido, do que explorou e não do explorado", comenta Luís Monteiro, deputado do Bloco de Esquerda.



Esta não é a primeira vez que escolas portuguesas pintam caras de preto. Em 2019, a Escola do Godinho, em Matosinhos foi caso de polémica ao desfilar os seus alunos "fantasiados de africanos" no Carnaval.