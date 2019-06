A comuna de Mertert tomou hoje a decisão: as escolas do ensino fundamental vão fechar na quarta-feira, mas só da parte da tarde.

Escola de Mertert vai fechar devido ao calor

Em causa estão as temperaturas elevadas que se fazem sentir no país. O Luxemburgo está hoje sob aviso amarelo, com os termómetros a poderem chegar aos 32 graus. O alerta de calor extremo do Instituto Nacional de Meteorologia (Meteolux) aumenta para laranja esta terça-feira. O Meteolux aponta quarta-feira como o dia mais quente da semana, com as temperaturas máximas a poderem chegar aos 37 graus.

Muitas comunas devem entretanto seguir o exemplo de Mertert que decidiu, então, dispensar as crianças das aulas de quarta-feira à tarde. Os alunos do ciclo 1 ao ciclo 4 podem contudo ficar na escola se os encarregados de educação não tiverem alternativa de guarda. Quer isto dizer que os professores garantem o acolhimento das crianças caso os pais trabalhem.

O transporte escolar entre Mertert e Wasserbillig irá funcionar com normalidade. O mesmo acontece com a chamada “maison relais”. O atelier de tempo livre daquela comuna estará aberto no horário regular para o acolhimento extracurricular das crianças.

Susy Martins