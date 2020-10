Esch, Wiltz, Dudelange e Differdange também anulam mercados de Natal

Segundo os burgomestres, estas festividades reúnem muitas pessoas e o risco de propagação da covid-19 é muito grande, num momento em que o objetivo é limitar o contágio.

Susy MARTINS Segundo os burgomestres, estas festividades reúnem muitas pessoas e o risco de propagação da covid-19 é muito grande, num momento em que o objetivo é limitar o contágio.

A situação atual de pandemia tem levado muitas autarquias a anular as festividades de Natal e de Fim de Ano. Depois da cidade do Luxemburgo, de Mersch, Mamer e Mertert-Wasserbillig, agora foi a vez das comunas de Esch-sur-Alzette, Wiltz, Dudelange e Differdange anularem os seus mercados de Natal e festividades que acompanham a época natalícia.

Note-se que o Luxemburgo adotou medidas mais restritivas. O recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00 e a limitação de quatro pessoas por mesa nos restaurantes são algumas delas. As restrições estão em vigor desde esta sexta-feira.



