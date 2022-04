Esch vai ter a maior ponte pedestre suspensa da Europa

Video. Até na lua se viu a festa da Esch 2022

Milhares de pessoas de várias nacionalidades e de diferentes pontos do Luxemburgo juntaram-se no sábado para celebrar a festa de abertura da Capital Europeia da Cultura, em Belval. Houve muita música, luz e solidariedade: Estamos com o povo da Ucrânia. Veja as melhores imagens da noite.