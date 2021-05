Esch. Tocam à porta a pedir donativos, mas são falsos funcionários

Em Kayl, pessoas suspeitas andam a pedir doações para a Uncef e Handicap International, alerta a polícia. Também em Crauthem, Roeser e Beggen, na capital houve denúncias da mesma abordagem.

Redação Em Kayl, pessoas suspeitas andam a pedir doações para a Uncef e Handicap International, alerta a polícia. Também em Crauthem, Roeser e Beggen, na capital houve denúncias da mesma abordagem.

Falsos coletores de donativos e possíveis assaltantes e indivíduos com segundas intenções estão a tocar à porta dos residentes do país com falsos pretextos, alerta a Polícia do Luxemburgo, citada pelo Luxemburger Wort.

Em Esch-sur-Alzette, tem havido denúncias de residentes sobre falsos voluntários que tocam à porta das casas a pedir doações para a Unicef. Isso mesmo aconteceu em Berens, Kayl, neste sábado e nos últimos dias.

“Com base em vários relatos semelhantes, pode-se presumir que o homem, possivelmente acompanhado por outra pessoa, ainda esteja ativo na área”, avisa a polícia em comunicado, adiantando que ontem, pelas 13h um indivíduo tocou à campainha de uma casa, nesta cidade dizendo ser voluntário da Unicef pedindo dinheiro para ajudar as crianças. Estava bronzeado, tinha cabelo curto. Na cidade de Tétange, outro indivíduo usou o mesmo esquema mas pedindo donativos para a organização Handicap International.



Também na comuna de Roeser e na cidade do Luxemburgo, suspeitos têm abordado os residentes nas suas próprias casas com conversas duvidosas, adianta a policia em comunicado, citados pelo Luxembuguer Wort.

Em Crauthem e Beggen são informações

Em Crauthem, Roeser, dois homens tocaram à porta para vender fruta e foram denunciados à polícia, conta o jornal. Em Beggen, na capital, o pretexto para abordar as pessoas em casa foi venda de um carrro.

Um sujeito incomodou os moradores mostrando-se interessado em comprar o veículo supostamente colocado à venda naquela residência, quando na verdade os proprietários moravam noutra casa próxima. Também aqui houve uma queixa à polícia.

Por todas estas situações as autoridades policiais pedem à população que tome cuidado e, em casos semelhantes para contactar imediatamente a polícia para o número de emergência 113. Poderá ser uma forma dos possíveis assaltantes averiguarem se os moradores estão em casa, adianta a polícia citada pelo Wort.





