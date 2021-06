O cantão de Esch-sur-Alzette foi e continua a ser a região do Luxemburgo que mais tem sofrido com a pandemia.

Esch-sur-Alzette. Sul do país continua a ser região mais afetada pela pandemia

Patrick JACQUEMOT O cantão de Esch-sur-Alzette foi e continua a ser a região do Luxemburgo que mais tem sofrido com a pandemia.

Todas as semanas, o balanço semanal das autoridades sanitárias colocou o cantão de Esch-sur-Alzette no topo da lista de zonas onde o vírus estava e está mais ativo. Um recorde que os 185 mil habitantes do território teriam preferido evitar.

"De fevereiro de 2020 até 28 de maio, 14,9% da população do cantão de Esch foi afetada pelo vírus, em comparação com 9,6% no resto do país". A informação foi vinculada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta aos deputados Fernand Kartheiser e Jeff Engelen, do ADR. "Esta tendência começou em junho de 2020 e tem continuado até hoje", confirmou.

Durante todo este período, de uma forma quase sistemática, os 14 municípios do cantão excederam, no número de novos casos registados, as outras zonas do Grão-Ducado.

Como se explica esta tendência de concentração do vírus a sul? "Causas múltiplas", diz Lenert. O primeiro fator pode ser a posição geográfica deste cantão. Como a Moselle e Meurthe-et-Moselle foram fortemente afetadas pelo vírus, o contacto entre "vizinhos" favoreceu uma circulação acelerada da covid-19.

Além disso, a elevada densidade populacional no cantão pode também justificar que a taxa de incidência da epidemia seja 55% superior à de outras partes do Grão-Ducado, diz Paulette Lenert. Com uma concentração de 763 habitantes/km2, a proximidade teria facilitado uma transmissão acelerada da covid-19.

As autoridades asseguram que estão cientes da situação sanitária particular no Sul. Além disso, os convites para o rastreio do vírus na zona têm sido mais intensos do que noutros locais, ressalva a governante.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.