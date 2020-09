Esch-sur-Alzette regista 608 casos de infeção em setembro

Só esta comuna registou 43% das infeções do Luxemburgo, tendo os números subido 54% desde agosto. A capital surge em segundo lugar com 320 testes positivos. Veja o mapa da distribuição de casos no país.

Esch-sur-Alzette tem sido a comuna do Grão-Ducado mais afetada pela epidemia da Covid-19, onde têm surgido o maior número de casos de infeção pelo Sars-Cov-2.



O relatório de setembro da situação da doença no país divulgado hoje revela que a tendência se mantém e que Esch concentra grande parte dos casos de infeção.

De 7 a 27 de setembro registaram-se 608 testes positivos para a covid-19 nesta comuna entre o total de 1411 em todo o Luxemburgo, ou seja, 43% das infeções.

Em relação aos registos entre 17 de agosto e 6 de setembro (329 casos) o balanço atual revela um aumento de 54% dos casos.

Capital do Luxemburgo

A seguir a Esch, é a capital do Luxemburgo que detém os maiores registos, seguindo-se a própria comuna.

Entre 7 e 27 de setembro foram assinaladas 320 infeções na cidade do Luxemburgo, contra 237 no balanço anterior, ou seja, mais 103 casos.

Na restante comuna do Luxemburgo 133 pessoas testaram positivo para a covid-19, contra 88 entre 17 de agosto e 7 de setembro. Vianden com sete casos e Clervaux com 12 são as comunas menos afetadas pela epidemia.

Veja aqui o mapa da distribuição das infeções no país, entre 7 e 27 de Setembro, hoje divulgado pelo Ministério da Saúde.





