Um homem, de 59 anos, foi condenado pelo Tribunal do Luxemburgo a uma pena de prisão perpétua pelo assassinato da sua esposa, em Esch-sur-Alzette, de acordo com a imprensa nacional.

Esch: Prisão perpétua para homem que matou esposa

Um homem, de 59 anos, foi condenado pelo Tribunal do Luxemburgo a uma pena de prisão perpétua pelo assassinato da sua esposa, em Esch-sur-Alzette, de acordo com a imprensa nacional.

O caso remonta a janeiro de 2015 quando Jamek M., de 59 anos, assassinou a sua esposa, de 48 anos.

A vítima foi baleada seis vezes, quatro na cabeça, no quintal de uma casa na rue du Fossé, em Esch-sur-Alzette.

A vítima vivia separada do marido, devido a vários episódios de violência doméstica.

O tribunal luxemburguês estabeleceu ainda que o acusado fez várias ameaças de morte contra sua esposa antes de agir, condenado a premeditação do crime.



O homem foi detido pelas autoridades no dia do crime - 7 de janeiro de 2015 - após duas horas de negociações, depois do agressor ter ameaçado cometer suicídio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.