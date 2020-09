Às quartas-feiras, o Parque Cockerills no Escher Brillviertel enche-se de vida. É dia de um pequeno-almoço muito especial.

Esch. Pequeno-Almoço no bairro de Brill

"Somos vizinhos e não nos conhecíamos. Desde que nos conhecemos no pequeno-almoço do bairro, temos sido como família. Até passamos as nossas férias juntos". A declaração de Fernanda Martins e Maria Bardote resume o que o Pequeno Almoço de Bairro, que tem lugar todas as quartas-feiras, das 9h30 às 11h30, no jardim comunitário de Cockerill Park, significa agora para alguns dos residentes de Escher Brill.

Foto: Lex Kleren

O Pequeno-Almoço de Bairro

"Tudo começou em 2016", recorda Carole Kerger da Associação Inter-Actions. Nessa altura, a associação começou a realizar trabalho comunitário social no Brillviertel em nome da cidade de Esch.

"Eu era a única funcionária. Agora somos quatro", recorda.

Uma das principais actividades desde o início foi o Pequeno-almoço de Bairro. Todos os que se sentem ligados ao bairro são bem-vindos.

Foto: Lex Kleren

"Embora os problemas sejam abordados, o foco principal é a conversa, a troca de ideias". Queremos inspirar as pessoas a fazer algo por si próprias e pelo bairro. No início, as pessoas reuniram-se para o semanário "Kaffidrénken" nas instalações da associação.

A nova situação que surgiu com a crise da covid-19, no entanto, exigiu regras de distanciamento, pelo que as salas tornaram-se demasiado pequenas. Desde então, as pessoas têm-se reunido ao ar livre, no Parque Cockerills, junto às hortas comunitárias, que também são mantidas conjuntamente pela associação e pelos vizinhos.

Foto: Lex Kleren

Basta falar

Na quarta-feira passada, cerca de 20 pessoas reuniram-se no parque ao longo das duas horas. Uma pessoa, cheia de 'joie de vivre', chamou imediatamente a atenção, devido à sua forma espontânea e directa: A Gritty Muller, de 68 anos.

Ela não quis ficar muito tempo porque, como disse um reformado quase não tem tempo. "Tenho de fazer tudo o que me propus fazer", diz ela.

Antes da covid, ela era membro de seis clubes de idosos diferentes. "Mas agora já não fazem mais nada", queixa-se ela.

É por isso que ela está feliz por poder tomar o pequeno-almoço ao ar livre, todas as semanas. Mas Gritty Muller está atenta. A distância deve ser mantida, e ela leva a regra muito a sério.

"Uma amiga perdeu recentemente o marido por causa do covid-19. Ela nem sequer foi autorizada a despedir-se dele", conta. Gritty Muller está aterrorizada com a ideia de que algo semelhante lhe possa acontecer. Depois deste sério apontamento, ela revela de novo a sua alegria de viver.

O seu cão Jacky perdeu a bola. Ela corre rapidamente atrás dela e diz adeus.



Foto: Lex Kleren

Uma casa para pássaros

Entretanto, o professor reformado, Roger Kreitz, tomou um lugar numa das mesas. "Na verdade sou de Schifflingen", diz ele.

A sua presença no bairro deve-se ao seu trabalho voluntário para uma biblioteca do bairro. Consigo traz um livro de filosofia. Vários convivas deste pequeno-almoço especial gostam de ler.

"Venho tomar uma bebida", diz ele e sorri. Pelo espaço formam-se grupos de conversa. Há quem caminhe por entre eles com uma chávena de chá e um biscoito na mão até se sentar numa das mesas.

Um grupo decide encontrar-se para a semana para construir uma casa para pássaros. Estão também a ser feitos planos sobre o que poderia ser cultivado no jardim comunitário, entre eles está uma senhora que espera pacientemente enquanto um jovem lhe faz uma tatuagem lavável.

Fernanda Martins e Maria Bardote resumem o objectivo do evento: "Durante anos, tentámos com clubes organizar festas e ninguém veio. Depois alguém organiza o pequeno-almoço e ficamos a conhecer os nossos vizinhos".

O Park Cockerill está localizado em Brillviertel escondido entre o quarteirão do Boulevard Kennedy, e nas Rues Dicks, Brasseur e Bernard. O pequeno-almoço é servido todas as quartas-feiras e qualquer pessoa que tenha uma ligação com o bairro pode participar. www.ensemble-quartiers.lu

