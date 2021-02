As comunas de Esch-sur-Alzette e de Walferdange vão disponibilizar transporte gratuito direto entre o domicílio e os centros de vacinação aos seus residentes.

Esch e Walferdange vão ter minibus gratuito para centro de vacinação

Henrique DE BURGO As comunas de Esch-sur-Alzette e de Walferdange vão disponibilizar transporte gratuito direto entre o domicílio e os centros de vacinação aos seus residentes.

Tal como fizeram as comunas de Bettembourg ('Proxibus' - tel. 26 51 05 76) e Mamer ('Ruffbus' - tel. 2810 831), a autarquia de Esch-sur-Alzette anunciou esta quinta-feira o funcionamento de um serviço gratuito de minibus 'Impfbus' para as pessoas que receberem convites e se inscreverem para receber a vacina no centro de vacinação de Esch-Belval (Avenue des Hauts Fourneaux, n° 30).

A reserva deve ser feita através do telefone 8002-2020, o mais tardar 24 horas antes da marcação da vacinação.

Na comuna de Walferdange, o serviço 'Walfy Flexibus' presta o mesmo serviço entre domicílio e o centro de vacinação no Hall Victor Hugo, em Limpertsberg, na capital, também através do telefone 8002-2020.

Recorde-se que a comuna de Diekirch oferece este serviço para as pessoas que receberam convite para a segunda fase de vacinação, mas em parceria com a empresa 'Taxi Lopes' (tel. 80 82 33).

Já a comuna de Ettelbruck propõe um serviço de transporte até ao centro de vacinação de Ettelbruck (rue du Deich) nos 'Taxis Flandel' (tel. 621 888 490 ou 691 589 896) ao preço de 5 euros por trajeto para os seus residentes. Como alternativa, oferece ainda o minibus 'Bummelbus' (tel. 26 80 35 80) a dois euros por trajeto para os seus residentes e das comunas parceiras.

A segunda fase vai arrancar no início de março. Os primeiros convites começaram a ser enviados por correio na semana passada e destinam-se numa primeira fase às pessoas com mais de 75 anos e posteriormente aos doentes em tratamento oncológico severo, em processo de transplante de órgãos, com deficiência imunitária ou com trissomia 21.



