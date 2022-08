Em Esch-sur-Alzette, os contentores têm de ser esvaziados três vezes por dia devido aos resíduos que se amontoam em seu redor em apenas algumas horas.

Luxemburgo 4 min.

Poluição

Esch. Cada vez mais despejos ilegais em contentores do lixo

Franziska JÄGER Em Esch-sur-Alzette, os contentores têm de ser esvaziados três vezes por dia devido aos resíduos que se amontoam em seu redor em apenas algumas horas.

Os funcionários do serviço de limpeza de Esch-sur-Alzette, que percorrem a cidade à noite para esvaziar os contentores públicos, ficam muito surpreendidos às primeiras horas da manhã. Começam a sua primeira ronda do dia às 7h e os mesmos contentores que esvaziaram no dia anterior já estão cheios, apenas algumas horas mais tarde. O que já não cabia foi posto de lado.

Ambiente. Lixo na via pública vai custar uma multa três vezes maior Os infratores vão ter que pagar 145 euros. O Ministério do Ambiente também estabelece que a partir de agora só recebe publicidade na caixa do correio quem autorizar expressamente.

É o que nos conta Tom Arend, chefe do departamento de gestão de resíduos da cidade de Esch. "O nosso problema é que o lixo doméstico é atirado para os contentores públicos". Na sexta-feira de manhã, os homens de Arend enviaram fotografias das suas rondas ao seu patrão: um contentor cinzento redondo na Place du Brill, com garrafas de plástico a sair, um saco amarelo cheio por baixo e um saco de plástico comercial branco com outros resíduos.

Na rue de l'Alzette, um saco preto completamente cheio foi abandonado, novamente, ao lado de um contentor público. No boulevard J.F. Kennedy, os funcionários deparam-se com uma enorme montanha de resíduos composta por sacos cheios. Outra foto mostra um carrinho de compras de uma roda deixado ao lado de uma árvore na Rue du Clair-Chêne. Alguns metros à frente, um ursinho de peluche e socas de plástico azul emergem de um saco de compras.

Infratores vivem normalmente nas proximidades

Existem 702 contentores de lixo públicos em Esch, 202 dos quais se encontram no centro da cidade, ou seja, na área entre a Rue du Canal e o Boulevard J.F. Kennedy. "A nossa equipa de proximidade de 26 homens esvazia os contentores no centro da cidade três vezes por dia, e duas vezes por dia aos sábados e domingos, para que o centro da cidade também pareça agradável ao fim-de-semana", explica Arend.

Foto: Guy Jallay

Os contentores fora do centro são esvaziados duas vezes por dia pelo resto do serviço de limpeza, com cerca de 70 empregados. "É aí que temos os nossos pontos problemáticos", refere o responsável, listando as ruas que se destacam todos os dias por causa dos resíduos ilegais ali despejados: Rue de Stalingrad, Rue de l'Alzette, Place de la Résistance, Place de l'Hôtel de Ville, Place Boltgen, Place St. Michel, Rue des Jardins, Boulevard J.F. Kennedy, Rue d'Audan. "É frustrante para a minha equipa quando os contentores que acabaram de ser esvaziados estão novamente cheios pouco tempo depois."

Atirar uma beata ao chão poderá custar 145 euros no Luxemburgo Quem deitar o lixo doméstico na rua pode vir a enfrentar castigos mais severos. Pelo menos é esse o objetivo de um projeto de lei que está a ser preparado.

Entretanto, os contentores foram retirados em algumas ruas, por exemplo na Rue de Stalingrad, onde "fcolocar o lixo privado junto aos contentores públicos é era uma espécie de truque, porque as pessoas pensavam que os funcionários o iriam apanhar". "É por isso que já não colocamos contentores em certos lugares", lamenta Arend, estimando que "as pessoas que fazem isto normalmente não vivem longe dos contentores cheios".

Em qualquer caso, os homens de Arend não deixam resíduos despejados ilegalmente por aí, levam tudo. "Que aspeto é que isso daria, especialmente neste período de capital da cultura?". Questionado sobre o problema, Georges Mischo (CSV) suspira e pousa os seus cotovelos na mesa da comuna com um ar perplexo. "Não compreendo porque é que algumas pessoas fazem isto", diz ele, apenas para seguir imediatamente com a sua suposição. "Há uma falta de educação e de respeito entre algumas pessoas da nossa sociedade."

Aplicação de nova lei pode ter efeito dissuasivo

O burgomestre pensa que é ao tocar nas carteiras das pessoas que as mentalidades podem mudar, em particular através da multa de 326,50 euros que é imposta, por exemplo, quando um saco do lixo é deixado ao ar livre. Na condição de que o poluidor seja identificado. "Temos os nossos truques para encontrar o proprietário", revela Mischo.

"Há uma falta de educação e respeito na nossa sociedade", declara o burgomestre de Esch, Georges Mischo Photo: Guy Jallay

Arend concorda. "Eu próprio vejo o que por vezes acaba nos caixotes do lixo, brinquedos, coisas de crianças, acho que são apenas famílias normais que só querem poupar facilmente nos custos do lixo. As pessoas que estão alojadas de forma não oficial e eliminam ilegalmente os seus resíduos de manhã são certamente uma minoria."

Os números apresentados por Arend tornam esta estimativa questionável. A 1 de janeiro de 2022, 36.220 habitantes estavam registados no município de Esch, mas apenas 13.437 contentores cinzentos circulavam entre a população. Quando questionado sobre isto, Arend disse que nem todos os agregados familiares que se registam no município solicitam necessariamente um contentor cinzento.

Luxemburgo. Deixar o 'cocó' do cão na rua dá multa até 155 euros Multiplicam-se as queixas dos munícipes de Differdange sobre os dejetos de cães domésticos espalhados pelos seus passeios e parques. O município lança apelo aos donos dos animais, os “responsáveis” por esta sujidade e "mau cheiro". No país, a coima é elevada.

Dito isto, Mischo e Arend esperam uma melhoria graças à Lei 71.26, aprovada em julho, que visa alargar os poderes dos funcionários municipais, que poderão emitir multas se apanharem alguém em ato de despejo ilegal. Até agora, isto não era possível.

Dependendo da infração, as futuras multas variam entre 25 euros - também válidas por não apanhar dejetos de cão - e 250 euros. Entretanto, 140 contentores públicos foram equipados com sacos de lixo para cães, que são agora de cor vermelha e mais facilmente reconhecíveis. A nova lei deve ser aplicada a partir de 1 de Janeiro de 2023, e não apenas em Esch-sur-Alzette.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.