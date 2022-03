O primeiro-ministro Xavier Bettel e o município de Esch já não vão construir a estátua em honra dos trabalhadores forçados da Rússia na Segunda Guerra Mundial.

Guerra na Ucrânia

Esch abandona planos para monumento dedicado a trabalhadores forçados da Rússia

Emery P. DALESIO O primeiro-ministro Xavier Bettel e o município de Esch abandonaram os planos para construir um monumento em homenagem aos trabalhadores forçados da Rússia na Segunda Guerra Mundial.

Os planos para edificar uma estátua em honra dos prisioneiros soviéticos forçados pelos nazis a trabalhar na indústria siderúrgica luxemburguesa, durante a Segunda Guerra Mundial, encontram-se suspensos, agora que a Rússia está a travar uma guerra contra a Ucrânia.

O projeto de construção do monumento, que tinha sido defendido por diplomatas russos, será arquivado, decidiu o primeiro-ministro Xavier Bettel após uma consulta mútua com a comuna de Esch-sur-Alzette, no sul do país, outrora um viveiro para o partido comunista luxemburguês.

"Neste momento, infelizmente, não é possível, com a distância e a calma necessárias, fazer o importante trabalho memorial que é digno das vítimas e que é necessário para contribuir para um melhor entendimento entre as nações", disse Bettel numa resposta escrita na segunda-feira a uma pergunta do deputado Fernand Kartheiser (ADR).~

A assembleia municipal da segunda maior cidade do Luxemburgo decidiu, a 4 de março, utilizar o dinheiro orçamentado para a escultura na resposta às necessidades humanitárias da Ucrânia durante a guerra, disse em comunicado. Tinha sido aprovada uma verba de 200.000 euros para o monumento, informou a estação de rádio pública 100,7.

Esch e outros municípios da antiga faixa industrial ao longo da fronteira sul do Luxemburgo com a França eram grandes incubadoras do Partido Comunista, cujo presidente ainda é membro do assembleia municipal de Differdange.

No final da década de 1930, metade dos eleitores luxemburgueses apoiavam o KPL, valor que subia para 80% em Differdange. Mais recentemente, nas quatro últimas eleições, o KPL não conseguiu obter votos suficientes para entrar no parlamento.

A Rússia tinha defendido a criação de um monumento mais proeminente do que aquele que se encontra atualmente num cemitério de Esch para assinalar a contribuição da União Soviética para derrotar os nazis durante a Segunda Guerra Mundial, informou a estação de rádio.

O antigo primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev tinha proposto a estátua durante a sua visita ao Grão-Ducado há três anos.

Milhares de prisioneiros de guerra da Rússia, Ucrânia e de outros grupos da multiétnica União Soviética foram enviados para o Luxemburgo e forçados a trabalhar em quintas e fábricas de aço e ferro entre 1942 e 1944, período em que o próprio Grão-Ducado foi ocupado pelos nazis, escreveu a investigadora da Universidade do Luxemburgo e antiga jornalista Inna Ganschow, em 2017.

Cerca de 4.000 cidadãos soviéticos foram retidos no Luxemburgo, incluindo em campos de trabalho em Differdange e Esch, assim como na pequena aldeia de Hollenfels, descobriu Ganschow depois de pesquisar detalhes sobre estes cidadãos nos arquivos governamentais da Rússia.

Durante a sua visita de 2019, Medvedev reuniu-se com membros da resistência da Segunda Guerra Mundial no Luxemburgo. Bettel apelou a uma maior cooperação com a Rússia, que já estava a lidar com sanções depois de invadir a região da Crimeia da Ucrânia e com o assassinato falhado do antigo oficial dos serviços secretos russos Sergei Skripal no Reino Unido.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)

