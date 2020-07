A partir de fevereiro de 2022, o público vai poder viajar no tempo, através de visitas virtuais num autocarro, em Esch-Belval, permitindo conhecer a história e o património industrial da região.

Esch 2022, Capital Europeia da Cultura, vai desenvolver turismo e mobilidade

Henrique DE BURGO A partir de fevereiro de 2022, o público vai poder viajar no tempo, através de visitas virtuais num autocarro, em Esch-Belval, permitindo conhecer a história e o património industrial da região.

O desenvolvimento do turismo sustentável e da mobilidade no sul do país é uma das oportunidades associadas à escolha de Esch2022, como Capital Europeia da Cultura. É o que consideram os responsáveis deste projeto e da agência de promoção do turismo nacional, Luxembourg for Tourism.

O desenvolvimento do turismo local aliado ao património histórico transfronteiriço vai permitir alargar a mobilidade entre os dois lados da fronteira, no Luxemburgo e em França.

Além da aposta na continuidade das infraestruturas existentes, a região sul vai também evoluir porque haverá novas atrações.

Entre as novidades, a partir de fevereiro de 2022, o público vai poder viajar no tempo, através de visitas virtuais num autocarro, em Esch-Belval, permitindo conhecer a história e o património industrial da região.

Também a partir dessa altura, vai estar operacional uma aplicação para smartphones e tablets, que permite aos aparelhos reconhecer objetos e edifícios da região, disponibilizando informações complementares como fotos, textos ou vídeos, tal como já acontece na capital.

Outro projeto, disponível a partir deste verão no site Esch2022.lu, é a publicação de histórias de viagens, com testemunhos de visitantes e residentes da região.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.