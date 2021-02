Ministra da Saúd esclareceu os deputados esta terça-feira.

Erro de laboratório alemão na origem da informação sobre alegada variante luxemburguesa

Diana ALVES Um erro de um laboratório alemão esteve na origem da informação que na semana passada circulou na imprensa germânica, sobre a existência de uma alegada variante norueguesa-luxemburguesa do coronavírus. Uma informação desmentida na sexta-feira à Rádio Latina pelo Ministério da Saúde.

Novas explicações prestadas pela ministra da Saúde, e divulgadas esta terça-feira indicam de onde veio essa informação. Em resposta a uma questão parlamentar do deputado Sven Clément (Partido Pirata), Paulette Lenert referiu que o erro partiu de um laboratório alemão que referenciou uma das novas variantes do vírus, atribuindo a sua origem geográfica ao Grão-Ducado e à Noruega.

Lenert esclareceu que as designações das novas estirpes são compostas por letras e números. Neste caso, tratava-se da variante B.1.1.60, mas o laboratório referenciou erradamente a nova variante como B.1.16. Assim, um zero a menos esteve na origem da informação errada, levando alguns media alemães a noticiarem a existência de uma mutação do vírus com origem no Luxemburgo e no país escandinavo.

Há atualmente centenas de variantes do vírus original em circulação no mundo, embora as identificadas no Reino Unido, Brasil e África do Sul sejam, neste momento, as mais significativas.

