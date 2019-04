A competição reúne, no próximo fim de semana, algumas das mais conceituadas equipas mundiais da modalidade na capital portuguesa.

Luxemburgo 3 min.

Equipa luxemburguesa vai disputar o Portugal Rugby Youth Festival em Lisboa

Álvaro Cruz A competição reúne, no próximo fim de semana, algumas das mais conceituadas equipas mundiais da modalidade na capital portuguesa.

O Cercle Sportif des Communautés Européennes (CSCE) Rugby Luxembourg vai disputar o Portugal Rugby Youth Festival que se realiza no próximo fim de semana, em Lisboa. O clube luxemburguês, com sede na capital, integra pela primeira vez o lote de equipas convidadas do prestigiado torneio internacional que reúne mais de duas dezenas de países, com as equipas dos escalões etários sub-13 e sub-14.

Portugueses internacionais pelo Luxemburgo

“Estou muito entusiasmado por ir a Lisboa jogar. É a primeira vez que vou participar num torneio internacional onde vão estar algumas das melhores equipas do Mundo. Penso que vai ser uma oportunidade única para os jogadores e o clube”, regozija-se Pedro Meco, de 14 anos, jogador do CSCE e internacional pelo Luxemburgo na categoria de sub-14. Meco iniciou-se na modalidade aos 6 anos, em Walferdange, e depois transferiu-se para o Cercle Sportif des Communautés Européennes, clube que considera “uma família”. Tem como ídolo Kieran Read, emblemático capitão dos ’All Blacks’, e diz que escolheu o râguebi porque aprecia jogos de contacto: “Adoro esta modalidade. O contacto físico é algo de que gosto muito. Quando vejo o nível dos jogos entre as grandes equipas, a minha motivação para me tornar cada vez melhor e brilhar a nível internacional aumenta”, conclui.

O também português Pedro Bento, outro dos internacionais pelo Grão-Ducado, igualmente na categoria de sub-14, é outro dos jogadores que se deslocam a Portugal em representação do clube da capital. Começou a jogar há três anos e vê a participação no torneio de Lisboa como “uma oportunidade para aprender com os melhores”.

“Passei por outros desportos, como o futebol, mas aqui a mentalidade é outra. Aprende-se a ser um verdadeiro jogador de equipa, com valores humanos que apenas o râguebi revela”, vinca.

Sobre o torneio em Lisboa garante: “Vai ser uma grande oportunidade para podermos avaliar o nosso nível frente a equipas mais cotadas, acabando, também, por ser um prémio justo para os jogadores, treinadores e dirigentes pelo excecional trabalho que desenvolvem em prol da modalidade no clube e no país”, remata.

O ’globetrotter’ do râguebi

Manuel Mascarenhas chegou ao CSCE em 2011 e desde então a sua dedicação ao clube tem sido total. Ao longo dos anos tem desempenhado os cargos de dirigente, treinador, tesoureiro, responsável dos equipamentos e há ainda a particularidade de ter três filhos que jogam râguebi, nos sub-12, sub-10 e sub-8 do clube.

“Em 2011 ofereci-me ao presidente para colaborar e agora é como se fosse parte da minha família. Sempre segui a modalidade em Portugal, mas no Luxemburgo a entrega tem sido muito maior num clube que adoro e que é muito familiar”, sublinha.

Sobre a participação do CSCE no Portugal Rugby Youth Festival, Mascarenhas confessa que “é um sonho que se torna realidade”. “Somos o primeiro clube luxemburguês a participar neste torneio que vai reunir equipas de todo o mundo. Austrália, Inglaterra, Irlanda, França, todos eles com grande tradição na modalidade, mas também formações de Gibraltar, do Qatar, e a nossa, de países cuja expressão no râguebi mundial é muito menor”, completa.

O dedicado dirigente português sublinha ainda o facto de o CSCE fazer parte dos clubes eleitos para a torneio, considerando que o convite acaba “por ser o reconhecimento para o trabalho que todos no clube têm feito em prol da modalidade no Grão-Ducado”. E acrescenta: “Somos adeptos e acreditamos num râguebi positivo, em movimento, com boa circulação de bola e defendemos que os jogadores devem sentir prazer em vir treinar e jogar”, explica. Sobre a participação das duas equipas do clube no torneio em Lisboa, Manuel Mascarenhas não hesita: “Tem sido uma grande excitação por parte dos miúdos. Além da inolvidável experiência desportiva e humana que os nosso jogadores vão ter, será importante poder aferir a qualidade do nosso jogo quando defrontarmos equipas de outro calibre”, diz.

“Temos cerca de 200 jogadores em atividade e equipas dos sub-6 aos sub-18. Perto de 10% são portugueses e alguns deles internacionais. Temos um grupo de treinadores voluntários e dirigentes que lutam por melhorar a qualidade do râguebi no Luxemburgo. Infelizmente, não temos campo próprio, mas vamos lutando para dar futuro a estes miúdos. Agora, vamos aproveitar o torneio em Lisboa e ganhar experiência”, conclui.

A comitiva luxemburguesa é formada por 44 jogadores e um staff de oito elementos entre treinadores e dirigentes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.