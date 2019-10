No último ano parlamentar houve 492 reuniões das comissões parlamentares.

Equacionada transmissão televisiva das comissões parlamentares

As sessões das 39 comissões parlamentares poderão vir a ser transmitidas publicamente pelo canal televisivo do Parlamento, Chamber TV.

Para já, só as sessões plenárias é que são cobertas por este canal (televisão e Internet), mas a difusão poderá vir a ser alargada às reuniões das comissões parlamentares.

Um projeto de resolução do maior partido da oposição, CSV, acaba de ser apresentado no Parlamento com o objetivo acrescentar mais transparência aos debates das comissões parlamentares, à semelhança do que já acontece noutros países, como em Portugal, por exemplo.

Todos partidos com assento parlamentar concordaram, no debate de ontem, com este princípio de transparência, mas exigem agora um parecer do gabinete executivo do Parlamento.

De acordo com o relatório estatístico parlamentar 2018-2019, divulgado ontem pela Câmara dos Deputados, no último ano parlamentar houve 492 reuniões das comissões parlamentares.

A comissão que esteve mais vezes reunida foi a das Finanças e do Orçamento, com 53 sessões, seguida pela comissão dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Imigração, com 45, e pela comissão da Justiça, com 33.

Em contrapartida, as que tiveram menos reuniões foram a comissão de Contas, a sub-comissão de Informática e a "comisssão de todas as comissões parlamentares". Todas se reuniram uma vez, no último ano parlamentar.



HB