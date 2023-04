Existem atualmente três áreas balneares e uma quarta será acrescentada este Verão. A qualidade da água é boa a excelente em todo o lado.

Época balnear no Luxemburgo começa na segunda-feira

Glenn SCHWALLER Existem atualmente três áreas balneares e uma quarta será acrescentada este Verão. A qualidade da água é boa a excelente em todo o lado.

Mesmo que o tempo ainda não esteja a colaborar, a época balnear começa na segunda-feira no Luxemburgo. A partir de 1 de maio e até 30 de setembro, é oficialmente permitido nadar nas águas balneares designadas.

Atualmente, existem três lagos balneares: o Obersauerstausee (o Lago Upper Sûre), o lago de Weiswampach e o Baggerweiher em Remerschen. A partir deste Verão, uma quarta área balnear juntar-se-á ao lago Echternach. A qualidade da água em todos os lagos é boa a excelente.

Lago Upper Sûre: reservatório de água potável e zona de lazer

No maior lago balnear do Luxemburgo, o Upper Sûre, reúnem-se habitualmente inúmeros visitantes nos dias quentes de Verão. O reservatório de água potável, que também serve de área recreativa, atrai os visitantes com inúmeras atividades de lazer, incluindo natação, remo, mergulho, surf ou vela. Além disso, é possível fazer uma viagem de ida e volta num barco solar.

Quando o tempo de Verão é bom, muitos visitantes são normalmente atraídos para o Obersauerstausee. Foto: Caroline Martin





No entanto, aplicam-se regras claras de etiqueta no paraíso do lazer. Condições como as do ano passado, em que a multidão de visitantes provocou um caos no trânsito em toda a área em redor do lago e enormes montanhas de lixo, são de evitar.

Por exemplo, é obrigatório depositar corretamente o lixo nos relvados para banhos de sol. Só é permitido ouvir música com auscultadores, o campismo selvagem e o campismo são proibidos, bem como trazer cães.

Não é permitido fazer churrascos descartáveis, o mesmo se aplicando a qualquer tipo de fogo. Se os parques de estacionamento estiverem cheios, os visitantes devem dar meia volta e não tentar estacionar o carro em qualquer lugar.

Weiswampach: Um lugar, dois lagos

Em Weiswampach, os visitantes podem contar com dois lagos artificiais, cada um com uma área de seis hectares, e toda a área recreativa cobre uma área de 65 hectares.

Atualmente, está a ser construída uma estância de lazer, não totalmente incontroversa, na área entre os dois lagos. Em Weiswampach, é possível praticar várias atividades, como nadar, remar, surfar ou andar de barco a pedal. O lago no extremo norte é também muito popular entre os pescadores.

Remerschen: Lagoas de pedreiras populares

Para aqueles que não querem conduzir até Ösling, os lagos das pedreiras em Remerschen são uma boa escolha. Aqui, os visitantes podem nadar ou apanhar banhos de sol, mas também alugar uma prancha de stand-up paddle ou um barco a remos. Há também dois campos de voleibol de praia, um parque infantil e várias zonas de churrasco.

As lagoas de dragagem de Remerschen são o único lago balnear da metade sul do país. Foto: Chris Karaba

Um bilhete diário custa cinco euros, um passe de época custa 50 euros. Os lagos da pedreira estão abertos diariamente das 10 às 18 horas, durante a época alta, em julho e agosto, de sexta-feira a domingo, até às 19h30. Em Remerschen, os hóspedes têm de cumprir regras semelhantes às do Obersauerstausee.

Lago de Echternach será inaugurado no final de maio

Este ano, uma quarta zona balnear é novidade: o Lago de Echternach. A segunda maior massa de água interior do país, que já devia ter sido aberta aos banhistas no ano passado, será assim acrescentada à oferta deste Verão.

A entrada é gratuita. A entrada no lago só será permitida através dos molhes, mas está prevista para o futuro uma praia de areia. Não haverá qualquer vigilância balnear, pelo que a natação no lago é feita por sua conta e risco.

Até lá, os banhistas terão de ser pacientes. A época balnear não começará a 1 de maio, mas sim no final do mês. A abertura oficial está prevista para 26 de maio.

Qualidade da água de boa a excelente A qualidade da água dos lagos balneares do Luxemburgo é controlada regularmente. Mesmo a tempo do início da época balnear, o Serviço de Gestão das Águas publicou os relatórios relativos a este ano. A qualidade da água dos lagos de Weiswampach e Obersauerstausee é excelente. Nas zonas 1 a 3 do Baggerweiher em Remerschen é também excelente, na zona 4 é boa. A qualidade da água do lago Echternach também é considerada boa.

