Estação balnear no Grão-Ducado acontece entre 1 de maio e 30 de setembro. Mas é caso para perguntar, onde está o calor?

Época balnear está oficialmente aberta no Luxemburgo. E não é piada

(Notícia atualizada às 14:11.)

Dia 1 de maio marca o arranque da estação balnear no Grão-Ducado, que dura até 30 de setembro. Desta forma, já é possível frequentar as doze praias dos lagos de Weiswampach e Haute-Sûre, bem como a lagoa de Remerschen. Como escreve o jornal L'Essentiel, nem sempre a estação se estende até final de setembro, e tal não se deve só ao tempo.

No ano passado, a presença de algas com uma cor azulada na água interditou banhos nalgumas praias fluviais, o que levou ao encerramento da época balnear no final de julho pelo Ministério do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, escreve a publicação.

A qualidade da água nas zonas balneares é periodicamente analisada pelas autoridades e pode ser consultada aqui.

Mas este ano, a poluição da água não parece ser o problema, pelo menos por enquanto, mas antes o tempo ameno que teima em chegar. Após uma curta estadia do verão no Grão-Ducado, no fim de semana da Páscoa, o tempo continua fresco e nublado. Para esta quarta-feira, o Meteolux, instituto de meteorologia luxemburguês, prevê que os termómetros cheguem aos 19 graus, com as mínimas a baixarem para abaixo dos 8 graus à noite.

Mesmo nos próximos dias as previsões do Meteolux não são animadoras. Para quinta-feira as máximas poderão chegar aos 15 graus mas continuam a baixar nos dias seguintes chegando mesmo às temperaturas negativas durante o fim de semana. No sábado e domingo, as máximas não deverão ultrapassar os 10 graus e as mínimas poderão chegar aos -2.

É caso para aconselhar: por enquanto, o fato de banho fica no armário.