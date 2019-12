A Direção da Saúde prevê que o pico da gripe sazonal no Luxemburgo aconteça no próximo mês. Saiba os cuidados a ter.

Epidemia da gripe chega em força em Janeiro. Previna-se

A Direção da Saúde prevê que o pico da gripe sazonal no Luxemburgo aconteça no próximo mês. Saiba os cuidados a ter.

Os primeiros casos de gripe já foram registados no Grão-Ducado. Seis casos na semana do Natal, confirma o Ministério da Saúde. Contudo, a Direção da Saúde alerta que a gripe sazonal aparecerá em força nem janeiro.

"O Departamento de Saúde estima que o limiar epidemiológico da gripe sazonal no Luxemburgo provavelmente será cruzado na primeira quinzena de janeiro", avança a Direção da Saúde. Porém, será na segunda quinzena que o número de casos se multiplicarão entre a população.

De modo a evitar ou limitar o contágio este organismo do ministério da saúde aconselha a vacinação entre os grupos de risco e a prevenção entre a população em geral.

O ministério da Saúde aconselha os grupos de risco, como crianças e idosos, além de grávidas ou profissionais de saúde a fazer a vacinação contra esta doença, antes da epidemia chegar. A vacinação pode ser feita mediante receita médica, cujo custo será posteriormente reembolsado.

Como evitar o contágio

À população em geral, a Direção da Saúde recorda os cuidados a ter para evitar o contágio desta doença.

São estes os principais: Lavar as mãos com sabão;tossir sempre para um lenço ou para a manga da camisola, nunca para o ar; deitar o lenço, preferencialmente de papel fora após o uso; ventilar as salas e evitar o contacto com pessoas engripadas.

Recorde-se que o vírus da gripe se propaga rapidamente contaminando várias pessoas através do ar.

