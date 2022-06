A faixa etária dos 15-29 anos é a mais afetada pelo vírus. No país, sete pessoas faleceram na semana passada.

Covid-19

Epidemia a crescer. Mais sete mortes e 4.500 infeções numa semana

Redação A faixa etária dos 15-29 anos é a mais afetada pelo vírus. No país, sete pessoas faleceram na semana passada.

O vírus da covid-19 continua a alastrar no país, com as novas infeções a crescer de semana para semana. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, publicado no mesmo dia da aprovação de medidas menos severas contra a covid-19, a última semana confirma a tendência crescente da curva da pandemia.



Na semana passada, de 20 a 26 de junho o número de residentes que testou positivo aumento 13%, entre os 11.338 testes PCR realizados. Quase cinco mil pessoas, concretamente 4.485 pessoas revelaram estar infetadas, contra as 3.985 da semana anterior.

O número de óbitos revelou-se o mais alto das últimas semanas. Sete doentes faleceram na semana passado, um número elevado contra os dois ou três casos semanais precedentes. A idade média dos doentes que não sobreviveram é de 72 anos.

As hospitalizações desceram ligeiramente nos cuidados normais, há 13 doentes em vez de 15, da semana anterior, mas nos cuidados intensivos, mantém-se dois internamentos por covid-19.

A taxa de positividade aumentou de de 35,15% para 40,29%, na última semana.

Nova 'lei covid' entra em vigor amanhã. O que muda? O levantamento destas medidas acontece três semanas desde que o uso da máscara de proteção deixou de ser obrigatório nos transportes públicos.

Quais as idades mais afetadas por contágios? A faixa etária dos 15-29 anos com mais 22% dos casos, seguida dos residentes entre os 30-44 anos (+18%).

A taxa de incidência mais baixa é registrada entre as pessoas com mais de 75 anos (494 casos por 100.000 habitantes). Na semana precedente esta foi uma das idades com mais incidência de casos.

A família, seguida do lazer foram o maior foco de contágio na semana passada.

