Enviar uma carta por correio vai ficar mais caro. Encomendas mais baratas

Enviar uma carta por correio vai ficar, em média, 10 cêntimos mais caro.

O grupo POST Luxembourg anunciou hoje uma subida dos preços de alguns serviços postais, que entra em vigor a 1 de maio.

De acordo com a empresa dos correios, o aumento serve para colmatar a diminuição significativa do volume de correspondência enviada nos últimos anos. Tal como acontece no resto da Europa, há menos cartas a circular. Cerca de 22 milhões a menos por ano, desde 2013, no Luxemburgo, segundo a POST.

Quanto às novas tarifas, o envio de uma carta até 50 gramas de peso dentro do país vai passar a custar 0,80 €. Já um envio para outro país europeu passa a custar 1,05 € e para o resto do mundo 1,40 €. Nos três casos, o aumento é de 10 cêntimos.

Em contrapartida, os preços do envio de encomendas vão baixar. A medida visa apoiar o desenvolvimento do comércio eletrónico, numa altura em que os correios registam um crescimento ao nível deste tipo de serviço postal. O preço do envio de uma encomenda até 10 quilos cai 1,20 € , para os 7,20 €, enquanto uma de 10 a 30 quilos desce 0,90 €, para os 9,60 €.

A última adaptação dos preços dos serviços postais remonta a 1 de setembro de 2015.



Diana Alves