Enviados os primeiros convites para vacinação abaixo dos 65 anos

Ministério da Saúde anunciou esta segunda-feira que os convites a pessoas com menos de 65 anos começaram a ser enviados. Estes vão receber a vacina da AstraZeneca.

De acordo com o Governo, vai entrar em marcha a fase 5 do plano de vacinação, em que aqueles abaixo dos 65 anos podem agora ser vacinadas contra a covid-19, mas apenas com a vacina da AstraZeneca.

O Ministério da Saúde confirmou que os primeiros convites já foram enviados. A fase 5 contempla homens e mulheres de 55 a 64, começando pelos mais velhos. No Luxemburgo, como em outros países, a vacina da AstraZeneca é atualmente recomendada apenas para pessoas com menos de 65.

Segunda oportunidade para quem falhou primeira fase da vacinação As pessoas que foram convidadas na primeira fase da campanha de vacinação contra a covid-19 do Luxemburgo e que não aderiram ao convite no tempo estipulado, poderão ainda fazê-lo no final da segunda fase, que já iniciou.

Ao mesmo tempo que se começa a delinear a fase 5, está em curso a fase 2 do programa de vacinação do Luxemburgo, que pretende vacinar todos com mais de 75 anos e indivíduos considerados "altamente vulneráveis", independentemente da idade. Estas estão a ser vacinadas exclusivamente com as vacinas da Moderna e BioNTech/Pfizer.

Em dois meses de vacinação, foram administradas 37.793 doses. Segundo os acordos em curso com as farmacêuticas, até final de março, o Grão-Ducado está à espera de 17.550 doses da Pfizer e 20.100 da AstraZeneca.

