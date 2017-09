Contacto: A sua avaliação do Luxemburgo é globalmente positiva?

Nils Muiznieks: Sim, é. Estive em muitos países para analisar as questões dos direitos humanos, migração e asilo, e deixei muitos desses países bastante deprimido com o que encontrei. Não estou deprimido de todo ao deixar o Luxemburgo. Acho que o país atuou bastante bem numa série de áreas, na questão da relocalização, nas políticas bem sucedidas de reunificação familiar, no facto de não ter um partido de extrema-direita xenófobo e não ter havido uma série de crimes de ódio no país. Tudo isso é muito encorajador. Isso não significa que não haja áreas em que o Luxemburgo não possa fazer melhor.

Há pouco, na conferência de imprensa, falou no problema da habitação, que é uma preocupação comum para quem vive no Luxemburgo, em particular os estrangeiros.

Acho que tem de haver uma reflexão a longo prazo e investimento em habitação social, de forma a ajudar as pessoas a encontrarem alojamento, especialmente os refugiados, mas também os luxemburgueses que não conseguem encontrar casa no país. Isto é um desafio a longo prazo que tem de ser levado a sério pelo Governo.

E ficou com a impressão de que há esforços a serem feitos nesse sentido? Atualmente, mesmo para arrendar uma casa, há tantos requisitos – ter um contrato de trabalho indeterminado, pagar uma caução de vários meses e uma comissão de agência – que é difícil para qualquer pessoa encontrar casa, quanto mais para quem esteja em situação frágil, como os refugiados.

Uma coisa que posso dizer é que não sabemos quanta discriminação existe no setor da habitação, porque o organismo que defende a igualdade [Centre pour l’Égalité de Traitement] é demasiado fraco, na minha opinião. E isto é uma área em que qualquer órgão deste tipo tem uma palavra a dizer: saber até que ponto há discriminação no mercado da habitação com base na raça e na nacionalidade. Se há, não apenas problemas gerais com a habitação, mas também discriminação, não o sabemos. Essa é uma das razões pelas quais eu recomendo o reforço do organismo para a igualdade, com mais poderes e recursos.

Essa tem sido uma queixa recorrente em relação ao Centre pour l’Egalité de Traitement (CET). Não é só um problema de recursos, é também um problema legal, porque não podem aceitar queixas de discriminação com base na nacionalidade – o que, num país com tantos estrangeiros, os limita muitíssimo.

Sim, isto é algo que realmente chamou a minha atenção. Ouça, num país tão diverso, com uma percentagem tão grande de estrangeiros, e que está a ficar ainda mais diverso com requerentes de asilo e refugiados, ter um órgão para a igualdade tão fraco… A longo prazo, é preciso reforçá-lo, dando-lhe pessoal qualificado a título permanente, incluindo advogados para analisar as queixas. E também é preciso reforçar o mandato do CET, de modo a que possam defender vítimas de discriminação em tribunal e possam conduzir investigações, obtendo informação de organismos estatais e outros. E claro, devem poder avaliar todos os graus de discriminação, incluindo com base na nacionalidade. O ECRI [Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância] recomendou isso mesmo há pouco tempo e eu concordo absolutamente com eles. [ver “Luxemburgo ignora recomendações europeias contra racismo e discriminação”].

Que outras áreas têm problemas?

O mercado de trabalho. Isto é um desafio em todo o lado, mas aqui é preciso falar três línguas, e parece-me que é um desafio entrar no mercado de trabalho, mesmo no caso de pessoas qualificadas. Mas se a pessoa estiver traumatizada, se a educação tiver sido interrompida pela guerra, conflitos e não falar uma língua europeia, torna-se ainda mais difícil.



Foto:Guy Jallay

O passaporte internacional de que falou na conferência de imprensa poderia ajudar os refugiados a entrar no mercado de trabalho. Em que é que consiste?

Chama-se “Passaporte de Qualificações Europeu” e foi introduzido como projeto-piloto em vários países, como a Grécia, Itália, Noruega e Reino Unido. A ideia é criar, através de uma entrevista e de questionários que avaliem o ’background’ profissional da pessoa, um documento que seja reconhecido no mercado de trabalho de um país, mas também além-fronteiras. Ou seja, se alguém passar por este processo em Itália ou na Grécia, e for relocalizado para outro país, pode dizer: “Ouça, as minhas qualificações foram avaliadas e eu posso trabalhar como engenheiro, ou professor, ou mesmo doutor.” Ok, talvez a pessoa tenha de fazer exames nacionais, mas não tem de começar do zero. Esta ideia foi introduzida pelo Ministério da Educação grego, com o apoio do Conselho da Europa, e está a começar, mas parece-me muito promissora. Outra boa iniciativa vem de Portugal, introduzida pelo ex-Presidente [Jorge Sampaio]: uma plataforma para acolher estudantes sírios. É uma excelente iniciativa que vai no mesmo sentido: ajudar pessoas que poderiam entrar no mercado de trabalho de forma relativamente rápida, retirando-lhes alguns dos obstáculos no caminho. No Luxemburgo, foi-me dito que há apenas uma mão cheia de refugiados no mercado de trabalho. É preciso pensar em formas de os ajudar.

Em relação ao alojamento de refugiados, ficou mal impressionado com as instalações do SHUK [Structure d’Hébèrgement d’Urgence du Kirchberg – acolhimento de urgência a funcionar na Luxexpo].

Na Europa, estive em muitas estruturas de acolhimento de emergência para refugiados e requerentes de asilo. Estive em escolas mal equipadas, em campos de refugiados, em locais de acolhimento improvisados em parques, mas não estava à espera de ver tendas para acolher pessoas no meio da cidade do Luxemburgo, ainda que dentro de um edifício. Fez-me pensar: é isto o novo normal? Se num país tão organizado e rico como o Luxemburgo há tendas, para onde vamos no acolhimento dos refugiados enquanto continente?

O número de refugiados que o Luxemburgo tem estado a receber justifica a existência destas tendas?

Sabe, a questão é: há alternativas disponíveis? Toda a gente me disse que os ‘foyers’ [centros de acolhimento] estão bastante cheios e que alguns deles estavam destinados a ser demolidos antes de 2015, 2016, e foram mantidos abertos para este efeito. Há alguma esperança de que nos próximos anos o SHUK seja fechado – vai ser tomada uma decisão em 2019. acho que não pode ser uma solução de longo prazo e que o SHUK devia ser fechado em algum momento. Espero que os ‘foyers’ que não estão à altura sejam fechados e que seja elevado o nível de acolhimento para toda a gente, para que possam estar em instalações normais. Acredito que o Luxemburgo é capaz disso.

Quantas pessoas estavam no SHUK quando visitou o local?

Foi-me dito que eram cerca de 60, e este número tem sido relativamente estável durante os últimos meses. São pessoas que estão à espera de resposta ao processo acelerado, porque vêm de um país que é considerado seguro, ou que vão regressar.

Quando diz que espera que alguns ’foyers’ fechem, a quais se refere?

Foi-me dito que o Don Bosco, que fica ao lado do foyer Lily Unden [em Limpertsberg], que eu visitei, deveria fechar. As instalações estão muito velhas e estava previsto ser demolido. Não fui ao Don Bosco, e não sei porque fui em vez disso ao Lily Unden, mas não acho que estivessem a esconder-me alguma coisa – penso que queriam apenas mostrar-me o espectro total das estruturas de acolhimento. Mas há centros como o Don Bosco que estão abaixo dos parâmetros que o Luxemburgo deveria aceitar.

Em fevereiro, emitiu um aviso manifestando preocupação com uma alteração legislativa para permitir a detenção de menores até sete dias no Centro de Retenção. Recebeu garantias nesta visita de que a situação vai mudar?

A lei foi adotada com essa provisão, mas o Parlamento pediu ao ministro Asselborn [Negócios Estrangeiros] que apresente um balanço sobre a forma como está a ser implementada. Eu instei o Governo a usar esta provisão apenas como último recurso. Foi-me dito que até agora só aconteceu numa ocasião, quando uma família foi detida por esse período. Visitei o Centro de Retenção e acho que é chocante ver um parque para crianças rodeado de arame farpado. Qualquer pessoa percebe que não é um local para receber crianças nem por um dia.

O seu antecessor, no relatório que fez sobre o Luxemburgo em 2012, criticou o excessivo tempo de detenção dos imigrantes, que se prolongava até seis meses. Tem informação sobre a duração atual?



Não recebi os números, mas disseram-me que depende muito dos países de origem e se cooperam ou não, e também se o indivíduo coopera ou não. Por exemplo, falei com um detido que me disse que estava no Centro de Retenção há sete meses, e depois foi-me dito que ele esteve ali seis meses, estava a ponto de ser removido, e quando chegou ao aeroporto ameaçou fazer uma cena no avião, e foi reconduzido ao Centro. Mas sim, acho que deter pessoas apenas por causa da sua situação migratória deveria ser feito apenas como último recurso. Há pessoas que foram detidas cinco ou seis vezes, e não vejo qual é o interesse, porque se não conseguiram removê-las a primeira vez, é improvável que o consigam fazer nas vezes seguintes. É um desperdício de dinheiro e não é humano deter pessoas que não cometeram qualquer crime.



(...)

Paula Telo Alves

