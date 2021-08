O relator das leis covid, Mars Di Bartolomeo (LSAP) foi um dos atores políticos da longa crise pandémica. Em entrevista ao Wort, o também antigo ministro da Saúde faz um balanço das medidas que tomou durante os últimos 20 meses.

Luxemburgo 7 min.

Entrevista

Di Bartolomeo, o vírus e a Câmara dos Deputados

O relator das leis covid, Mars Di Bartolomeo (LSAP) foi um dos atores políticos da longa crise pandémica. Em entrevista ao Wort, o também antigo ministro da Saúde faz um balanço das medidas que tomou durante os últimos 20 meses.

(com Dany Schumacher)

Relator dos vários projetos de lei sobre a covid-19, o presidente da Comissão da Saúde Mars Di Bartolomeo (LSAP) continua em destaque mas discreto nas discussões sobre a melhor forma de agir perante o vírus. Durante as férias de verão quebra o silêncio. Leia a entrevista publicada originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.

É o relator de 21 projetos da lei covid desde o início da pandemia... Será que este papel não se tornou cansativo?

Não, mas é do vírus que estou farto! Estou muito satisfeito por ter podido agir, por ter dado um contributo para a luta contra esta epidemia. Os meus anos de experiência como ex-ministro da Saúde e os meus bons contactos com os meus colegas deputados têm-me ajudado muito. Reconheço que este tem sido um dos maiores desafios da minha longa carreira política.

Descreveria o trabalho como um fardo?

A carga de trabalho tem sido certamente pesada. Mas tenho sido muito mais incomodado pelo facto de as liberdades dos cidadãos terem por vezes sido severamente restringidas pelas nossas decisões. Especialmente no início da epidemia, quando o Parlamento estendeu o estado de emergência, os meus joelhos estavam a tremer. Era a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que tínhamos de o fazer.

De facto, ao longo destes meses, há que reconhecer que nunca tivemos A resposta certa que pudesse ter resolvido todos e cada um dos problemas. Simplesmente, nunca houve uma boa resposta em si. Cada lei foi uma tentativa de fazer o melhor que pudemos no momento da votação.

Os textos foram por vezes adotados com prazos muito apertados. Era possível um bom e adequado trabalho parlamentar nestas condições?

Nem um único texto saiu do Parlamento como o Governo o tinha apresentado. E mesmo quando havia apenas alguns dias entre a apresentação e a votação. Apesar da pressão do relógio, os deputados levaram o tempo que foi necessário para analisar e alterar as leis em pormenor. Em todos os momentos, o Parlamento cumpriu a sua missão de fiscalização das leis.

No meu trabalho como relator, pude contar com o apoio de uma equipa altamente motivada, sem a qual nada teria sido gerível. Isto aplica-se ao pessoal da Câmara, a fracção, mas também aos funcionários dos ministérios e aos próprios ministros. O Conselho de Estado foi sempre muito flexível e mostrou-se pronto a reagir em qualquer altura. Os vários comités também apresentaram os seus relatórios rapidamente. As leis covid só puderam entrar em vigor a tempo porque toda a maquinaria funcionou bem.

Se desta vez foi possível adotar mudanças - por vezes fundamentais - em poucos dias, porque é que algumas outras votações de textos demoram séculos?

Esta era uma situação excecional e as leis covid tinham prioridade absoluta. Todos os envolvidos foram até aos limites da sua resistência. Não pudemos trabalhar em vários grandes projetos ao mesmo tempo em tão pouco tempo.

As primeiras decisões, em particular, não estavam ainda legalmente maduras. No entanto, defendeu-os como relator. Numa visão a posteriori, qual é a sua conclusão?

Os textos tiveram de ser redigidos à pressa e podem ter existido imprecisões. Isto era inevitável. Nestas circunstâncias, uma lei perfeita era impossível. À medida que fomos cometendo os erros ou imprecisões, fomos corrigindo-os. Levámos sempre a sério as críticas. É verdade que por vezes, devido a limitações de tempo, as críticas não foram imediatamente tidas em conta nas primeiras versões, mas apenas incorporadas no texto seguinte. Aqueles que afirmam que teriam feito muito melhor, quer legalmente quer em termos de saúde, não estão a ser honestos. E aqueles que afirmam ter a solução perfeita são bem-vindos para assumirem o meu mandato. Que vão em frente e façam o trabalho!

Foto: Chris Karaba

A oposição tem sido por vezes muito crítica. Consegue compreender esta atitude?

Em situações de emergência como a crise da covid-19, seria desejável que os deputados deixassem os seus cartões do partido à porta. Nestes casos, temos de nos manter unidos. O vírus é o inimigo, não a outra parte. Mas ainda é possível chegar mais perto um do outro. Há questões que se prestam a duras batalhas políticas, controvérsias, mas a luta contra este vírus não é definitivamente uma delas. Aqui não há preto e branco, só há tons de cinzento.

Vídeo. A mensagem aos portugueses do relator da 'lei covid' no Parlamento Num raro momento registado no Parlamento, o deputado socialista e relator da 'lei covid', Mars di Bartolomeo, fez na quinta à tarde um apelo em português para sensibilizar os lusófonos no combate à pandemia.

Então não sente um grande vazio na sua vida durante estas férias?

Phew, não, realmente não (risos). Nos últimos dias, dei a mim próprio um pouco de tempo livre. Agradeço o facto de poder - finalmente - fazer outras coisas (como ir nadar de novo). Mas a população como um todo tem merecido uma pausa este verão; temos exigido muito deles nos últimos meses. Mas já se aproxima o ano parlamentar, uma vez que a atual lei covid termina a 14 de setembro.

Os membros da Comissão da Saúde retomarão as suas reuniões no início do mês. Uma coisa é certa: estou satisfeito por o número de novas infeções ter diminuído e por não termos tido de adotar mais medidas rigorosas à pressa. No entanto, não devemos tornar-nos laxistas e continuar a seguir as regras. E devemos tentar convencer o maior número possível de pessoas a serem vacinadas. Porque, a longo prazo, só a vacinação nos permitirá controlar esta pandemia. Portanto: um pouco menos de "eu" e um pouco mais "nós"!

De um lado, 18 meses de experiência da ministra da Saúde, Paulette Lenert. Do outro, Mars di Bartolomeo com os seus 112 meses em que assumiu a pasta da Saúde.

Como ex-ministro da Saúde, alguma vez foi tentado a dar conselhos a Paulette Lenert?

Não, não fui tentado e certamente não tive de o fazer. Com Paulette Lenert, o país tem uma excelente ministra da Saúde (nota do editor: ambos são membros do mesmo partido, o LSAP).

Estivemos sempre em contacto, quase todos os dias. Estou particularmente satisfeito por ter escolhido a via parlamentar para adotar todas as medidas que marcaram estes vinte meses de crise. Isto deu-lhes uma maior legitimidade democrática, e penso que também aumentou a aceitação destas regras entre a população.

Foto :Anouk Antony

Após o fim do estado de emergência, quase todos nós no Parlamento concordámos que seria insensato aprovar uma lei pandémica à pressa. Mais uma vez, estou contente por a ministra [da Saúde] não ter apressado as coisas: não se escreve uma lei tão complicada da noite para o dia. As experiências que temos tido nos últimos meses serão certamente incorporadas numa futura lei pandémica; um texto que é redigido com mais lucidez.

O que teria feito de diferente?

Em retrospetiva somos sempre mais sábios. Por exemplo, no início do verão, deveria provavelmente ter havido uma proibição geral de todas as noites, em vez de a deixar ao critério dos municípios. Com o atual nível de conhecimentos, teria certamente trabalhado alguns dos detalhes de forma diferente, mas não teria alterado a estratégia global. Graças aos progressos na vacinação, muitas medidas foram levantadas.

A vacinação deve agora ser tornada obrigatória, como alguns sugerem?

Não precisamos de uma obrigação geral de vacinar. Sou mais a favor de uma responsabilidade geral pela vacinação. Cada um deve assumir a responsabilidade por si próprio e pelos seus próximos. Acredito firmemente que todos devem ser vacinados, exceto em casos de problemas médicos.

É por isso que temos de ser convincentes. Vacinação e testes são a chave para mais liberdade. Também aqueles que recusam a vacina não devem ser recompensados pela sua decisão. Enquanto as pessoas ficarem gravemente doentes com o vírus, ou mesmo morrerem, todos devem assumir a responsabilidade.

A pandemia tem dominado a agenda parlamentar durante mais de um ano e meio. Acha que isto tem provocado atrasos noutras áreas?

Alguns processos foram certamente atrasados, especialmente em ministérios que têm estado sob particular pressão (Saúde, Segurança, Economia, Emprego, Finanças, Classes Médias). Por outro lado, outros ministérios que estão menos na vanguarda continuaram a fazer progressos. No domínio da habitação, por exemplo, foi apresentada nas últimas semanas toda uma série de projetos. Os ministérios do Interior e da Justiça também fizeram bons progressos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.