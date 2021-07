Tal como o resto da sociedade, o trabalho parlamentar tem sido fortemente afetado pela pandemia.

Luxemburgo 4 min.

Entrevista com Fernand Etgen

A Câmara dos Deputados também espera o "regresso à normalidade"

Marie DEDEBAN Tal como o resto da sociedade, o trabalho parlamentar tem sido fortemente afetado pela pandemia.

A duas semanas da pausa de verão, os deputados têm ainda de decidir sobre o Pacto de Habitação, a escassez de matérias-primas e a nova versão da 'lei covid'. Fernand Etgen, presidente da Câmara dos Deputados, examina algumas destas questões e as mudanças que ocorreram na Câmara. Tal como o resto da sociedade, o trabalho parlamentar tem sido fortemente afetado pela pandemia. Isto é evidenciado pela explosão do tempo gasto nas sessões plenárias, com os deputados a acumularem já 273 horas a quatro meses antes do final do ano parlamentar. Fernand Etgen (DP), presidente do órgão parlamentar, explica as prioridades em entrevista à edição do wort.fr.

A duas semanas das férias quais são as questões prioritárias a analisar na Câmara?

As próximas duas semanas serão de facto intensas. Entre as questões a serem tratadas como prioritárias, algumas estão relacionadas com acontecimentos recentes, tais como a votação da nova 'lei covid' a 14 de julho ou o aumento do preço das matérias-primas e a sua escassez. Outros só terão efeito a longo ou médio prazo, tais como o Pacto de Habitação, o Pacto Climático 2.0 ou a falta de professores. No total, estão ainda em preparação nada menos que 25 projetos, o que é bastante comum nesta altura do ano.

Como descreveria esta sessão que bateu recordes?

É uma sessão parlamentar bastante excecional. Desde o seu início a 17 de julho de 2020, as medidas pandémicas foram alteradas 14 vezes, 12 das quais só nesta sessão parlamentar. Mais de 50 alterações que estão de alguma forma relacionadas com a crise sanitária foram aprovadas desde o início da pandemia. Isto deve-se em parte ao facto de o governo ter jogado o jogo da democracia. Isto teve um impacto na atividade parlamentar, tanto em termos do número de horas passadas em sessões plenárias como do número de perguntas urgentes. Se já tratámos 190 delas durante toda a sessão de 2019-2020, já estamos agora em 239. E ainda não acabou, porque ainda temos quatro meses de trabalho para fazer. De facto, teremos de nos reunir novamente em meados de setembro para renovar as medidas sanitárias.

Em janeiro passado, mencionou três vias de reflexão para tornar as discussões em comissão acessíveis ao público. Qual é a situação atual?

As discussões estão ainda em curso, especialmente porque a maioria dos comités ainda se realizam por videoconferência. Portanto, teremos de esperar até que as coisas voltem ao normal antes de podermos retomar o assunto. Gostaria de salientar que estamos a trabalhar no nosso novo website, o que deverá permitir um melhor contacto com o público. Estamos também a desenvolver novas ferramentas digitais, tais como a inteligência artificial, que deverão facilitar o nosso trabalho e torná-lo mais acessível ao público em geral. A digitalização tem um papel a desempenhar no seio da Câmara.

A dois anos das próximas eleições parlamentares, a última sondagem mostra mudanças na cena política, com o surgimento de novas forças políticas. Como interpreta estes fenómenos?

Mesmo que se trate de uma sondagem, estes resultados mostram que o pluralismo político funciona e que os cidadãos se sentem melhor representados. Temos de reconhecer que os partidos tradicionais já não estão a desempenhar o mesmo papel que anteriormente. Isto dá aos eleitores mais escolha. Por outro lado, dada a multiplicidade das fações políticas, penso que há uma hipótese de as futuras coligações governamentais serem constituídas por mais de três partidos. As próximas eleições dir-nos-ão.

Parlamento. Reuniões de deputados com grupos de pressão vão passar a ser registadas Lei vai a votos na próxima semana e tem como objetivo tornar mais transparentes a relação entre deputados e os grupos organizados que defendem determinados interesses sociais ou económicos.

É favorável a certos ajustamentos para responder às expectativas dos eleitores, tais como o fim dos mandatos múltiplos ou a clarificação do estatuto dos deputados europeus, particularmente no que diz respeito às pensões?

Quanto ao mandato único, as discussões não serão retomadas até que tenhamos finalizado a nova Constituição. Quanto à sua referência à questão das pensões, gostaria de dizer que ao contrário do que foi dito na imprensa, a Mesa da Câmara não está a investigar os deputados, mas, pelo contrário, está a tentar ajudá-los. A situação de cada membro é única e deve ser tratada numa base casuística. Em geral, a política está a tornar-se cada vez mais complexa, e é por isso que criámos uma célula científica.

Está a referir-se à necessidade de profissionalizar a Câmara...

Absolutamente. Porque embora tenhamos excelentes conhecimentos constitucionais, houve uma lacuna clara durante a pandemia. Desde novembro passado, recrutámos um biólogo, um veterinário especializado em vírus, um advogado e ainda estamos à procura de um economista. E estamos a planear expandir consideravelmente esta unidade no próximo ano, a fim de melhorar o nosso conhecimento das várias questões.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.