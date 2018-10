Roy Reding é vice-presidente do Partido Democrático Reformador (ADR) e cabeça de lista do ADR no círculo eleitoral do Centro. Em entrevista gravada a 18 de setembro na Rádio Latina, o político deixou algumas ideias do programa eleitoral do seu partido. Ouça a entrevista na íntegra.

Entrevista a Roy Reding. "O ADR é um partido pró-europeu"

Roy Reding é vice-presidente do Partido Democrático Reformador (ADR) e cabeça de lista do ADR no círculo eleitoral do Centro. Em entrevista gravada a 18 de setembro na Rádio Latina, o político deixou algumas ideias do programa eleitoral do seu partido. Ouça a entrevista na íntegra.

"O seu voto para o Luxemburgo" é o slogan do ADR para as eleições legislativas de 14 outubro, nas quais concorre na lista número 7. Roy Reding é vice-presidente do Partido Democrático Reformador (ADR) e cabeça de lista do ADR no círculo eleitoral do Centro. O advogado, de 53 anos é deputado desde 2013. Em entrevista gravada a 18 de setembro na Rádio Latina, o político deixou algumas ideias do programa eleitoral do seu partido, incluindo as questões europeias.



Em concreto, o ADR defende uma Europa das nações. Ainda segundo, Roy Reding, o partido nacionalista é a favor do espaço Schengen e da imigração, mas quer um reforço das fronteiras externas da União Europeia para combater a imigração ilegal.

Os candidatos dos diversos partidos têm recusado adiantar com quem poderiam formar coligação. Em entrevista à Rádio Latina, o primeiro-ministro e cabeça de lista nacional do Partido Democrático (DP), Xavier Bettel, excluiu o ADR dessa equação, afirmando que não se via a negociar um programa governamental com um partido que "não quer a Europa". Na conversa com a Latina, 0 deputado e cabeça de lista do ADR no círculo eleitoral do centro insurgiu-se contra essas afirmações. Roy Reding acusa o primeiro-ministro de mentir e afirma que o ADR é um partido pró-europeu.

Depois de um inédito Governo formado por três partidos (DP/LSAP/Déi Gréng), apesar de o CSV ter sido o mais votado nas legislativas antecipadas de 2013, o resultado das eleições nacionais de 14 de outubro próximo aguarda-se com expectativa redobrada, uma vez que os cenários até aí dados como impossíveis passaram a ter lugar no xadrez pós-eleitoral.

Rádio Latina







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.