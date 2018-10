Entrevista a Félix Braz. Verdes querem recenseamento eleitoral automático dos estrangeiros

O partido déi Gréng (Os Verdes) propõe a inscrição automática dos não-luxemburgueses nos cadernos eleitorais para as autárquicas. A medida faz parte do programa eleitoral dos ecologistas. Ouça as principais propostas do partido por Félix Braz, ministro da Justiça e cabeça de lista do déi Gréng no Sul, em entrevista à Rádio Latina.

O partido déi Gréng (Os Verdes) propõe a inscrição automática dos não-luxemburgueses nos cadernos eleitorais para as autárquicas. A medida faz parte do programa eleitoral dos ecologistas. Ouça as principais propostas do partido por Félix Braz, ministro da Justiça e cabeça de lista do déi Gréng no Sul, em entrevista à Rádio Latina.

O partido déi Gréng (Os Verdes) propõe a inscrição automática dos não-luxemburgueses nos cadernos eleitorais para as autárquicas. Os estrangeiros podem atualmente ser candidatos e também votar nas eleições locais, desde que façam o recenseamento. Atualmente, a inscrição deve ser efetuada na comuna de residência o mais tardar cerca de três meses antes do escrutínio. Os Verdes querem acabar com essa formalidade e propõem a inscrição automática, como sublinha o cabeça de lista dos ecologistas no círculo eleitoral do Sul, Félix Braz, em entrevista à Rádio Latina.

A medida faz parte do programa eleitoral dos ecologistas e surge na sequência do resultado do referendo de 7 de junho de 2015 que chumbou a abertura do direito de voto aos estrangeiros nas legislativas. Além da inscrição automática nos cadernos eleitorais para as autárquicas, Os Verdes pretendem reduzir o período de residência obrigatória, de cinco para três anos. Félix Braz diz que esta foi a solução encontrada pelo seu partido para tentar reduzir o défice democrático num país onde 48% dos residentes são estrangeiros. O também ministro da Justiça espera que a medida seja o primeiro passo para incentivar os cidadãos não-luxemburgueses a participarem na política nacional. O objetivo é que mais tarde peçam a nacionalidade luxemburguesa e votem nas legislativas, acrescenta Félix Braz.

O partido ecologista estreou-se em funções governativas em 2013, graças à inédita coligação com liberais e socialistas. Félix Braz, 52 anos, foi o primeiro lusodescendente a chegar ao cargo de vereador (no ano 2000, na comuna de Esch-sur-Alzette), e também o primeiro político de ascendência portuguesa a ser eleito deputado (em 2004). É também o primeiro lusodescendente a desempenhar funções governativas, como Ministro da Justiça desde 2013.

