O deputado e cabeça de lista do déi Lénk no círculo eleitoral do Centro, David Wagner, considera que a alfabetização em luxemburguês "é uma medida de igualdade social". Ouça esta e outras propostas do déi Lénk nas próximas legislativas, em entrevista à Rádio Latina.

Entrevista a David Wagner. Alfabetização em luxemburguês "é uma medida de igualdade social"

O deputado e cabeça de lista do déi Lénk no círculo eleitoral do Centro, David Wagner, considera que a alfabetização em luxemburguês "é uma medida de igualdade social". Ouça esta e outras propostas do déi Lénk nas próximas legislativas, em entrevista à Rádio Latina.

Em entrevista à Rádio Latina, David Wagner considera que o luxemburguês devia ser a língua de alfabetização. O déi Lénk (A Esquerda) é, aliás, o único partido com assento parlamentar a propor o luxemburguês como língua de alfabetização. O deputado defende também que este devia ser a primeira língua estrangeira no sistema de ensino. O alemão – língua de alfabetização no Grão-Ducado – deveria passar a ser lecionado como segundo idioma estrangeiro, defende também o deputado.

David Wagner é deputado e cabeça de lista do Déi Lénk na circunscrição Centro. Licenciado em História, o antigo jornalista de 39 anos ajudou a fundar o partido "A Esquerda" luxemburguesa, do qual é membro desde 1999. É deputado desde abril de 2015.



Rádio Latina



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.