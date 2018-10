Em entrevista à Rádio Latina, o candidato do Partido Cristão Social (CSV) afirma que o crescimento demográfico "é um problema", na medida em que está dependente da melhoria de outras áreas, que por sua vez terão de criar condições para um crescimento demográfico saudável. Ouça aqui a conversa na íntegra do candidato do CSV às próximas legislativas.

Entrevista a Claude Wiseler: Crescimento demográfico "é um problema"

Em entrevista à Rádio Latina, o candidato do Partido Cristão Social (CSV) afirma que o crescimento demográfico "é um problema", na medida em que está dependente da melhoria de outras áreas, que por sua vez terão de criar condições para um crescimento demográfico saudável. Ouça aqui a conversa na íntegra do candidato do CSV às próximas legislativas.

Aumentar o salário mínimo, lançar um imposto nacional contra a especulação imobiliária e acabar com a acumulação dos mandatos de burgomestre e de deputado são algumas das propostas eleitorais do CSV para os próximos cinco anos. Estas são algumas das propostas defendidas pelo líder da bancada parlamentar e candidato do CSV a primeiro-ministro em entrevista à Rádio Latina. Claude Wiseler é o homem forte do CSV, tendo sido designado pelo partido como o candidato a primeiro-ministro às legislativas do próximo domingo, 14 de outubro.



O Partido Cristão Social (CSV) defende ainda que seja gratuito o acolhimento extracurricular das crianças dos três anos de idade até ao fim do ensino fundamental. Claude Wiseler garante que não vai abolir a gratuitidade das 20 horas por semana nas creches – uma medida implementada pelo atual governo –, mas considera que isso não chega. Os cristãos-sociais tencionam introduzir, de forma progressiva, a gratuitidade do acolhimento extracurricular até ao fim do ensino fundamental. Claude Wiseler é o homem forte do CSV, tendo sido designado pelo partido como o candidato a primeiro-ministro às legislativas do próximo domingo, 14 de outubro.

O luxemburguês de 58 anos é professor de formação, profissão que chegou a exercer. Foi também ministro da Função Pública, da Reforma Administrativa e das Obras Públicas, entre 2004 e 2009 e ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, entre 2009 e 2013.

Rádio Latina