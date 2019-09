A campanha é dos Hospitais Schuman e visa pôr o país a falar sobre a doença que é a principal causa de morte das mulheres entre os 35 e os 55 anos.

Luxemburgo 2 min.

Entregue um sutiã no hospital para ajudar a prevenir o cancro da mama

Paula SANTOS FERREIRA A campanha é dos Hospitais Schuman e visa pôr o país a falar sobre a doença que é a principal causa de morte das mulheres entre os 35 e os 55 anos.

Durante todo o mês de setembro, os Hospitais Robert Schuman convidam os habitantes do Luxemburgo a deixarem sutiãs na receção dos seus estabelecimentos hospitalares como forma de sensibilizar para a prevenção do cancro da mama.

Os sutiãs podem ser entregues nos Hospital Kirchberg, ZithaKlinik, Bohler Clinic ou Sainte Marie Clinic, e quantos mais melhor, declara ao Contacto um dos elementos do gabinete de imprensa, departamento que esteve envolvido na organização desta campanha.

A ideia é conseguir recolher o maior número destas peças de roupa interior feminina para, em Outubro, mês internacional da prevenção do cancro da mama, as expor à entrada destes hospitais como forma de “desmistificar o assunto e tentar combater o tabu” que ainda existe, em relação a esta doença.

Todos os sutiãs doados serão depois entregues a uma associação de solidariedade.



500 novos casos por ano no Luxemburgo

No Luxemburgo, surgem anualmente cerca de 500 novos casos de cancro da mama, doença que é a principal causa de morte das mulheres entre os 35 anos e os 55 anos, e a segunda em todas as idades, no Grão-Ducado e no mundo ocidental.

Em 2016, 94 pessoas faleceram no Grão-Ducado vítimas deste tipo de cancro.

“Este ano decidimos basear a nossa campanha num pedido: que todos tragam sutiãs para deste modo pôr as pessoas a falar sobre a prevenção e sobre esta doença”, declarou. Mesmo os homens podem levar os sutiãs das mulheres, filhas, por exemplo, e colaborar na iniciativa.



O mês de outubro é o mês de sensibilização para o cancro da mama, a nível mundial, e os estes hospitais têm sempre estado ativamente envolvidos no ‘Pink October’ e “realizam sempre campanhas nesse sentido”, recorda esta fonte do hospital.



300 sutiãs recolhidos entre funcionários

Até hoje, e desde o primeiro dia do mês só entre os funcionários dos hospitais já se reuniram “cerca de 200 ou 300 sutiãs”.

“Houve jovens que andaram pelas suas localidades a pedir a toda a gente para entregar um sutiã para trazer, foi muito interessante”, comentou este elemento organizador.

Da população visitante ou do exterior chegaram cerca de 30 destas peças femininas, mas a campanha ainda “está a ser divulgada”.

Desde visitantes de doentes, a funcionários, pacientes que vão a consultas externas, ou simples cidadãos, estes hospitais pedem a todos para participar na iniciativa.

Outubro, mês de sensibilização

Em outubro, além das entradas dos hospitais Schuman estarem todas iluminadas de cor de rosa, a cor da sensibilização para o cancro da mama, também estarão decoradas com os sutiãs doados em setembro. “Para por o maior número de pessoas possível a falar sobre a prevenção desta doença”.

“Acreditamos que a campanha irá ser um sucesso”, estima este elemento da organização ao nosso site.

A nível mundial, a cada ano surgem 1,38 milhão de novos casos e 458 mil mortes ligadas ao cancro da mama, segundo os dados do Global Cancer Observatory-IARC, 2008).