Entre 30% e 50% dos trabalhadores do setor financeiro já regressaram ao escritório

Entre 30% e 50% dos trabalhadores do setor financeiro luxemburguês já regressaram aos escritórios, depois de praticamente a totalidade dos empregados do ramo ter estado em teletrabalho devido à pandemia. São dados do principal sindicato do setor, que considera para já impossível o regresso de todos os trabalhadores às empresas.

Diana ALVES Entre 30% e 50% dos trabalhadores do setor financeiro luxemburguês já regressaram aos escritórios, depois de praticamente a totalidade dos empregados do ramo ter estado em teletrabalho devido à pandemia. São dados do principal sindicato do setor, que considera para já impossível o regresso de todos os trabalhadores às empresas.

De acordo com o sindicato ALEBA, a percentagem de trabalhadores de novo nos escritórios varia entre 30% e 50%, consoante a dimensão da empresa. Alguns estão de volta de forma permanente, enquanto outros estão em rotatividade. E, segundo o sindicato, estes limites devem continuar a ser respeitados, “em prol da segurança de todos”.

Num comunicado enviado às redações, o ALEBA faz um apelo ao “respeito escrupuloso” das medidas sanitárias em vigor, face àquilo que descreve como um “aumento preocupante das contaminações e uma eventual segunda vaga” de casos de covid-19 no país.

A central sindical garante que as medidas sanitárias foram implementadas em todos os bancos, companhias de seguro e outras empresas do ramo, acrescentando que “especialmente o uso da máscara deve ser estritamente respeitado nas deslocações dentro da empresa ou quando não é possível manter o distanciamento de dois metros”.

Distanciamento esse que continua a ser a ‘regra preventiva número um’, razão pela qual o sindicado considera ser impossível, neste momento que a totalidade dos empregados do setor regresse às empresas.

O ALEBA aproveita para destacar a importância do teletrabalho durante este período de crise, um modelo que, lembra, defende há vários anos. A estrutura sindical diz, aliás, querer ir mais longe nesta matéria, pelo que o teletrabalho estará no centro das próximas negociações sobre os contratos coletivos de trabalho.



