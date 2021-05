Algumas farmácias já fazem, no entanto, os testes a partir desta quarta-feira, 12 de maio.

Entre 30 a 35 euros. Testes rápidos nas farmácias a partir de 17 de maio

Catarina OSÓRIO Algumas farmácias já fazem, no entanto, os testes a partir desta quarta-feira, 12 de maio.

Os testes rápidos de antigénio (RAT) por zaragatoa nasal e os autotestes podem ser realizados em algumas farmácias já a partir desta quarta, 12 de maio, mas estarão disponíveis em mais estabelecimentos do tipo em todo o país a partir de 17 de maio. O resultado pode ser obtido em menos de 30 minutos e os custos são suportados pelos pacientes, informa o Ministério da Saúde em comunicado. Segundo disse o sindicato dos farmacêuticos luxemburgueses (SPL) ao Paperjam os testes deverão custar "entre 30 a 35 euros".

Após o teste, os pacientes recebem um certificado indicando o resultado. O documento inclui a assinatura do profissional de saúde e o logótipo da Direcção de Saúde, e "é válido como prova de um resultado negativo, que é exigido para viagens, atividades ou entradas (por exemplo, restaurantes, cafés, concertos, etc.)", pode ler-se no comunicado. Segundo disse o sindicato dos farmacêuticos luxemburgueses (SPL) ao Paperjam os testes deverão custar "entre 30 a 35 euros".

Os testes rápidos são um dos tipos de teste obrigatório para quem quer sentar-se à mesa num café ou restaurante a partir de 16 de maio, uma medida que está a gerar muitas dúvidas entre representantes do setor da Horeca, da oposição e de organismos como a Comissão dos Direitos Humanos do Luxemburgo.

Que tipo de testes são obrigatórios para ir jantar fora? Cafés e restaurantes vão poder reabrir os espaços interiores a partir de 16 de maio, mas nestes casos, quem quiser sentar-se no interior terá de apresentar um teste negativo à covid-19.

As farmácias que participam na campanha vão fornecer áreas especialmente criadas para o efeito e cada estabelecimento definirá as regras de funcionamento, bem como os sistemas de marcação ou por ordem de entrada.

A lista das farmácias que realizam estes testes rápidos de antigénios pode ser consultada através da página oficial Pharmacie.lu ou no site governamental sobre a covid-19. No contexto da limitação do número de pacientes permitidos nestes estabelecimentos, a tutela da Saúde aconselha a contactar previamente a farmácia em questão para saber como proceder.

Na informação divulgada esta quarta o Ministério da Saúde salienta ainda que os testes não podem ser realizados quando as farmácias estão de serviço. No mesmo sentido, referem ainda que "os pacientes com sintomas de infeção por covid-19 não são aconselhados a visitar a farmácia". Por fim, acrescentam que um resultado positivo é imediatamente comunicado pelo profissional de saúde à Direção da Saúde, a fim de acompanhar o paciente e iniciar o rastreio dos contactos.

