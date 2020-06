Cinco pessoas acusaram positivo à Covid-19 durante os testes de grande escala no país, tendo sido já contactadas directamente pelas autoridades para tomarem todas as medidas de segurança.

Entre 23.000 testes à Covid-19 apenas 5 foram positivo

Redação Cinco pessoas acusaram positivo à Covid-19 durante os testes de grande escala no país, tendo sido já contactadas directamente pelas autoridades para tomarem todas as medidas de segurança.

Cada residente já recebeu ou vai receber nas próximas semanas um convite para se inscrever e realizar o teste à Covid-19 usando um código único. A inscrição é feita através da Internet, embora agora também seja possível marcar o teste por telefone.

17 unidades estão à disposição dos cidadãos de todo o país e as amostras serão enviadas regularmente para o laboratório em Junglinster para registo. Por razões de celeridade, são realizados quatro testes por amostra, que representa um método bastante fiável.

Uma pessoa que tenha um resultado positivo é 100% positiva. Os falsos negativos não são excluídos e se uma amostra for positiva, as restantes serão também testadas.

A capacidade de 20.000 testes por dia já foi atingida, mas nos próximos dias, o objectivo é atingir uma taxa diária de 10.000, de acordo com o CEO do Instituto de Saúde do Luxemburgo.

