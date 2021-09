A Universidade do Oxford, no Reino Unido, lidera a lista seguida pelo Caltech e Harvard.

Universidade do Luxemburgo na lista das 300 melhores do mundo

A Universidade do Luxemburgo está entre as 251-300 melhores universidades do mundo no "ranking" de referência publicado, hoje, pelo Times Higher Education.

Este ranking mundial das universidades avalia as instituições em cinco categorias: ensino, investigação, citações, ligações com as empresas e internacionalização.

Universidade do Luxemburgo mantém posição no ranking de Xangai EUA dominam a prestigiada classificação, que contabiliza as 1000 melhores universidades do mundo, onde há instituições francesas, alemãs e belgas entre as 100 primeiras. Portugal tem seis universidades representadas na lista global.

A Universidade consegue melhorar a sua pontuação na categoria investigação, atingindo o valor mais alto alguma vez alcançado pela instituição, assim como no parâmetro que avalia a ligação com as empresas. Também na internacionalização a Universidade do Luxemburgo obtém uma boa classificação. Já na categoria ensino, a avaliação desce ligeiramente, assim como nas citações internacionais.

Universidade desce no ranking

A Universidade do Luxemburgo desce na classificação se compararmos com o resultado que obteve ano passado em que estava entre as 201-250 melhores.

Uma descida que pode ser explicado pelo aumento no número de universidades avaliadas. Entraram na lista 135 novas instituições fazendo crescer a lista para 1.662 instituições de cerca de cem países.

A Universidade de Oxford foi considerada a melhor do mundo, seguindo-se o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). A Universidade de Harvard surge na terceira posição.

