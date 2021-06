A convite do ministro da Educação, Claude Meisch, os sindicatos do ensino fundamental voltaram a reunir-se a 15 de junho, com o objetivo de abordar a campanha “Ensino no diálogo”.

Sindicatos dos professores criticam falta de diálogo por parte do Ministério da Educação

Segundo o sindicato SEW da OGBL, a reunião foi tudo menos construtiva, considerando justamente que faltou o diálogo. O sindicato frisa, em comunicado, que à semelhança das reuniões sobre a crise sanitária, também esta não foi preparada, afirmando que não estava estabelecida uma ordem do dia, limitando assim as intervenções dos sindicatos.

Segundo o sindicato, o ministro da Educação não tomou em consideração as sugestões e reflexões dos representantes dos professores do ensino fundamental, sendo que uma intervenção dos sindicatos só voltará a acontecer na finalização dos projetos.

Para o SEW, uma vez mais as reformas de envergadura no setor são preparadas pelo gabinete do ministro sem nenhum diálogo com os profissionais do ensino e são depois apresentados à grande surpresa dos professores.

Daí o pedido para que o Ministério da Educação inicie finalmente um diálogo construtivo com os atores no setor do ensino.



