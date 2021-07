O número de novos casos de SARS-CoV-2 continua a baixar nas escolas do Grão-Ducado, a duas semanas do fim do ano letivo 2020/2021.

Escolas com poucos contágios em vésperas do fim do ano letivo

O número de novos casos de SARS-CoV-2 continua a baixar nas escolas do Grão-Ducado, a duas semanas do fim do ano letivo 2020/2021. Há registo de 33 casos na comunidade escolar na semana passada (de 21 a 27 de junho). Trata-se de uma queda de cinco casos face à semana anterior.

Onze alunos da Escola Europeia de Kirchberg infetados após viagem a Maiorca Entre os infetados há portugueses, suecos, holandeses, ingleses e ainda polacos, noticia a imprensa espanhola.

Do total de infetados, a maioria (27 casos) corresponde ao “cenário 1, significando que um aluno ou um professor se infetou no exterior da escola, sem registo de propagação do vírus no estabelecimento escolar.

Em seis casos observou-se o “cenário 2”, correspondente a dois casos positivos numa turma, em que não foi possível determinar o foco da infeção.

Não houve nenhum caso nos “cenários 3 e 4”.Desde abril que o Ministério da Educação distribui autotestes em larga escala nas escolas do país. Cada aluno e funcionário podem fazer dois autotestes por semana. Uma forma de evitar que o novo coronavírus se propague nos estabelecimentos.



