Ensino de português regressa às escolas luxemburguesas

Madalena QUEIRÓS No quadro de um acordo entre os dois governos, Portugal e Luxemburgo acertam a estratégia de regresso do ensino da língua portuguesa às escolas do Luxemburgo, depois do confinamento.

É o regresso do ensino português às salas de aula luxemburguesas. Na hora do desconfinamento, o governo português vai disponibilizar "15 professores da rede de ensino da língua portuguesa no estrangeiro que intervirão nas escolas fundamentais luxemburguesas, durante um período máximo de 15 horas por semana e até ao fim do ano escolar 2019/2020", escreve-se na nota a que o Contacto teve acesso.

Chega assim o fim do período de quase dois meses em que as escolas estiveram encerradas na sequência da declaração do estado de emergência provocada pela pandemia do coronavírus.

O regresso às escolas dos alunos do ensino fundamental arrancou a 25 de maio de 2020 com contingentes de crianças reduzidos a metade e um professor em alternância, "o que requer pessoal de ensino e de acompanhamento suplementar", pode ler-se no comunicado.

Assim "no quadro das excelentes relações bilaterais entre o Luxemburgo e Portugal, e a pedido do Governo luxemburguês", 15 docentes vão leccionar nas escolas fundamentais luxemburgesas.

"No quadro de cooperação no domínio da educação entre os dois países, os dois Governos sublinham a importância dos cursos de e em língua portuguesa" que neste momento "são assegurados por intermédio do ensino à distância".

Mas fica a garantia que "logo que seja retomado o ensino presencial, previsto para o inicio do novo ano escolar em setembro de 2020, os cursos integrados, paralelos e complementares serão novamente oferecidos nas escolas luxemburguesas. Um grupo de pilotagem luso-luxemburguês está também a desenvolver outros projectos neste contexto."



Este acordo foi subscrito pelos ministros da Educação Luxemburguês, Claude Meisch e de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva.





