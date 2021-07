As escolas públicas do Luxemburgo vão voltar a oferecer cursos de apoio opcionais e gratuitos aos alunos interessados em recuperar possíveis atrasos escolares ligados ao impacto da pandemia.

Aulas gratuitas de apoio nas escolas entre 30 de agosto e 10 de setembro

O Ministério da Educação refere em comunicado que os cursos de verão vão decorrer nas escolas primárias e secundárias entre 30 de agosto e 10 de setembro.



Nas escolas primárias, os alunos podem escolher aulas de apoio de matemática, alemão ou francês, segundo o seu ciclo (2, 3 ou 4). Para não sobrecarregar as crianças nas últimas semanas de férias, o Ministério da Educação refere que cada aluno só pode assistir a uma aula, com duração de uma semana. As aulas vão ter lugar nas cinco manhãs da semana e em três tardes. O horário do aluno é proposto aos pais durante a reunião de avaliação intermédia.

No ensino secundário, os alunos têm dois tipos de cursos de apoio: um para quem precisa de fazer um exame de adiamento em setembro (para as disciplinas de alemão, inglês, francês, matemática, biologia, ciências naturais, química ou física) e outro para quem precisa melhorar algumas matérias (nas disciplinas de alemão, inglês, francês ou matemática).

Os alunos dos liceus podem inscrever-se, no máximo, em dois cursos e as aulas podem estender-se até duas semanas. As inscrições podem ser feitas na secretaria de cada escola.

No verão do ano passado, os cursos de apoio foram aproveitados por cerca de 4.800 alunos do ensino fundamental e 1.100 dos liceus. O Ministério da Educação disponibiliza uma linha de apoio aos pais e alunos. Trata-se do número de telefone 8002-9090.



