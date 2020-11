As turmas dos últimos anos do ensino secundário poderão regressar ao ensino a partir de casa (Homeschooling), pelo menos para uma parte dos alunos.

Ensino à distâncias nos liceus? Decisão tomada para a semana

Susy MARTINS As turmas dos últimos anos do ensino secundário poderão regressar ao ensino a partir de casa (Homeschooling), pelo menos para uma parte dos alunos.

Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, a decisão deverá ser tomada na próxima semana.



Devido ao aumento de novos casos de covid-19, o ministro da Educação não descarta novas medidas nos liceus. Numa entrevista à radio estatal 100,7, Claude Meisch frisou que é possível que uma parte das turmas superiores regressem ao ensino à distância.



Na prática, metade da turma estaria na sala de aula, enquanto a outra metade seguiria as aulas dadas pelo professor através de videostreaming, em casa.



Para o ministro da Educação não se trata do sistema A e B, que foi instaurado após o confinamento, mas sim de manter sempre os mesmos alunos em casa.



A ser implementado, este projeto deverá ser mantido até às férias de Natal.



No entanto, Claude Meisch sublinha que são apenas ideias que estão a ser analisadas para conter a pandemia e que somente na próxima semana é que serão comunicadas as eventuais alterações.



