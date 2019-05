As forças armadas luxemburguesas já preparam a Festa Nacional.

Ensaio militar de 23 de junho com aviões a sobrevoar Kirchberg

Três aviões militares vão sobrevoar esta segunda-feira a avenida John F. Kennedy, no bairro de Kirchberg, na capital luxemburguesa. O ensaio, para a parada militar do 23 de Junho, está marcado para as 14:18.

O Estado-Maior do Exército revela, em comunicado, que os aparelhos militares, um C-130 Hercules, um A400M e um KC-10, vão efetuar um voo de baixa altitude, no âmbito dos preparativos para o feriado do dia nacional que celebra o aniversário do chefe de Estado, o Grão-Duque Henri.

Porque é que o dia nacional é celebrado a 23 de Junho?

O dia nacional, que este ano calha a um domingo, celebra o aniversário do soberano do Luxemburgo. Algo de insólito quando se sabe que o Grão-Duque Henri nasceu a 16 de abril. Mas, nada que a história não ajude a esclarecer.

A chamada Festa Nacional começou a ser celebrada no século XIX para assinalar o nascimento de Henri. A data era portanto fixada segundo o dia de aniversário do soberano. Nos tempos da avó do Grão-Duque a Grã-Duquesa Charlotte, as cerimónias eram celebradas a 23 de janeiro. Sendo janeiro um mês